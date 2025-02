ElevenLabs consente ora agli autori di creare audiolibri AI

La società di intelligenza artificiale vocale ElevenLabs ora consente agli autori di pubblicare audiolibri generati dall'intelligenza artificiale sulla propria app Reader. A rivelarlo è la redazione di TechCrunch. L'annuncio arriva pochi giorni dopo che l'azienda ha stretto una partnership con Spotify per audiolibri narrati dall'intelligenza artificiale. ElevenLabs, che ha raccolto un mega-round da 180 milioni di dollari il mese scorso, ha iniziato a invitare gli autori a provare il proprio programma di pubblicazione tramite la propria app su base di prova l'anno scorso. Quel programma è adesso aperto a tutti gli autori.

L'azienda ha spiegato che l'idea è quella di fornire strumenti accessibili e convenienti per la creazione di audiolibri. La piattaforma stessa mira a competere con Audible, che ElevenLabs ritiene offra royalty più basse per gli autori. Con questo modello, gli audiolibri di ElevenLabs saranno offerti all'interno della sua app Reader. Inoltre, l'azienda pagherà gli autori quando gli utenti interagiscono con i loro contenuti. Attualmente, gli autori percepiscono un compenso di circa 1,10 dollari quando gli ascoltatori ascoltano un audiolibro per 11 minuti o più.

ElevenLabs: in futuro Reader conterrà audiolibri in 32 lingue

ElevenLabs ha affermato che l'utente medio ha trascorso 19 minuti ad ascoltare i libri pubblicati sulla sua app durante la fase di test. Mentre la startup pensa che queste tariffe siano tra le migliori del settore, potrebbero comunque cambiare con l'espansione del programma. Al momento del lancio, il pagamento viene offerto agli autori negli Stati Uniti e per i titoli solo in inglese. In seguito, mira a estendere i pagamenti ai titoli nelle 32 lingue supportate per gli audiolibri. L'azienda ha anche in programma di creare un mercato in cui gli autori possano vendere i propri contenuti. L'opportunità più grande per ElevenLabs riguarda autori ed editori che generano audiolibri utilizzando la sua tecnologia AI tramite i suoi piani a pagamento che vanno da 11 a 330 dollari al mese. Ciò è meno costoso rispetto alla prenotazione di tempo in studio e al pagamento di doppiatori.

In particolare, ElevenLabs ha già alimentato altre piattaforme audio come Pocket FM e Kuku FM per trasformare il testo in contenuto audio. La mossa dell'azienda di diventare una superficie di pubblicazione e distribuzione per ospitare più contenuti indipendenti è in linea con i piani del CEO di ElevenLabs, Mati Staniszewski, di espandersi in più esperienze per i consumatori.