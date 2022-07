elementary OS 7: ecco tutte le novità in arrivo

Il team di coder della nota distribuzione elementary OS è all'opera sul ramo di sviluppo del progetto. elementary OS 7, che sarà basata interamente sui pacchetti software provenienti dai repository di Ubuntu 22.04 LTS (Long Term Support) "Jammy Jellyfish", dovrebbe introdurre diverse novità interessanti che permetteranno di migliorare il workflow con tale sistema oltre ovviamente alla user experience generale dell'omonimo ambiente grafico.

Di recente il developer Danielle Foré, il fondatore del progetto elementary OS, ha pubblicato vari aggiornamenti, tramite il suo canale Youtube, dove illustra le diverse novità previste per la prossima major release. Ad esempio quello più interessante riguarda l'introduzione di un rinnovato App Center dove poter gestire ed amministrare tutto il parco applicativi presente nel sistema ed i relativi update.

elementary OS 7 sarà inoltre equipaggiata con Linux 5.15 LTS. Si tratta della versione del kernel del Pinguino più recente che offre anche un supporto a lungo termine, dunque risulta essere l'ideale per garantire un sistema stabile ed affidabile per diversi anni. Ovviamente nei repository saranno disponibili anche release più recenti che offriranno nuove feature ed un più esteso supporto hardware per le periferiche in commercio.

Per quanto riguarda i notebook elementary OS 7 implementerà tre differenti profili per il power management, ovvero: "Risparmio Energetico", per risparmiare quanta più carica della batteria possibile, "Bilanciato", un profilo che offre un buon mix tra performance e preservazione energetica, e "Prestazioni", ovvero la modalità che spinge tutti i settaggi prestazionali al massimo per garantire sempre performance ottimali a discapito dei consumi energetici.

I developer hanno anche ultimato diversi lavori di porting alle librerie GTK4, dunque l'ambiente grafico ora appare più rifinito con un look decisamente più moderno, anche grazie a diversi bordi stondati, rispetto al tema presente in elementary OS 6. Oltretutto ora il sistema andrà ad impostare la modalità scura o chiara in base all'orario ed alla timezone impostata dall'utente.