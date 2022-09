elementary OS 7: ecco tutte le novità in arrivo

Gli sviluppatori del progetto elementary OS, nota distribuzione Linux derivata da Ubuntu che adotta l'omonimo ambiente grafico, sono all'opera da diverso tempo sull'attuale ramo di sviluppo del sistema, elementary OS 7. Questa versione ha però subito diversi ritardi a causa dell'uscita dal progetto del co-founder Cassidy James. In queste settimane infatti l'assenza di questo storico leader si è fatta sentire, portando allo slittamento di diverse milestone e al rimando dell'introduzione di diverse funzionalità che erano in dirittura d'arrivo. Tuttavia il developer capo, e co-fondatore, Danielle Foré è riuscito a riprendere le redini del progetto e di recente ha condiviso con la community di utenti ed appassionati alcuni aggiornamenti sullo sviluppo di elementary OS 7.

Su elementary OS 7 è previsto l'arrivo di diversi porting alle librerie GTK4. L'ultima evoluzione di questo set di librerie consente di realizzare GUI (Graphical User Interface) più moderne e flessibili, dunque è normale che i developer del progetto si siano impegnati nella transizione a tale standard, che dovrebbe essere quasi del tutto ultimata nella futura stable release, in modo tale da offrire agli utenti un ambiente desktop quanto più moderno e performante possibile.

elementary OS 7 beneficerà anche di un App Center rinnovato. Il tool dedicato alla gestione del parco applicativi installati sul sistema infatti godrà di una serie di migliorie che lo renderanno decisamente più rapido e reattivo. Ad esempio anche l'App Center sarà interessato dalla transizione alle librerie GTK4 ed inoltre sono arrivo anche le nuove app info page che mostreranno le informazioni sull'applicazione ricercata in modo più preciso e completo.

In generale poi su elementary OS 7, sempre secondo quanto dichiarato dal programmatore Danielle Foré, il team di coder farà un uso più estensivo del responsive design, ovvero quella tecnica di design usata per creare programma capaci di adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo su cui vengono eseguiti.