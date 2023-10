Eleganza e funzionalità: lo smartwatch XIAOMI è in SUPER SCONTO

Xiaomi è diventata famosa per la sua filosofia di offrire prodotti di alta qualità a prezzi accessibili, rendendo la tecnologia più accessibile a un pubblico globale. Oggi Amazon applica uno sconto del 18% sullo smartwatch Xiaomi, Smart Band 7 Pro per un costo finale di 64,80€.

Lo smartwatch definitivo di Xiaomi è in promo su Amazon

Xiaomi Smart Band 7 Pro segna un passo avanti nell'evoluzione dei braccialetti fitness, offrendo un'esperienza utente ancora più completa. La sua caratteristica più distintiva è il display AMOLED rettangolare da 1,64 pollici, una novità per la serie. Questo schermo a colori offre un layout simile a uno smartphone, consentendo un facile accesso a tutte le funzioni direttamente dal polso.

Con oltre 150 quadranti personalizzabili, puoi rendere il tuo braccialetto unico. E la comodità non finisce qui, grazie alla funzione di attivazione automatica del display: basta un semplice sguardo per visualizzare l'ora e altre informazioni importanti.

La Band 7 Pro è inoltre dotata di un modulo GPS indipendente, che supporta i principali sistemi satellitari, come Beidou, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS. Questo ti consente di registrare con precisione i tuoi movimenti in qualsiasi momento. Con oltre 110 modalità di allenamento, questo dispositivo si rivela un alleato essenziale per il fitness, indipendentemente dal tipo di attività che preferisci.

Ma le funzionalità non si fermano qui. La Band 7 Pro offre anche il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e dell'ossigeno nel sangue, fornendoti una visione in tempo reale del tuo stato di salute. Con uno sguardo al polso, avrai accesso a dati essenziali per comprendere il tuo corpo e migliorare il tuo benessere.

L'offerta di Amazon prevede uno sconto del 18% sullo smartwatch Xiaomi Smart Band 7 Pro per un costo finale di 64,80€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.