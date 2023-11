Eleganza e funzionalità, il Samsung Galaxy Watch 5 è questo e altro ancora... ed è IN SCONTO SU AMAZON

Gli smartwatch Samsung caratterizzati da un design elegante e tecnologie all'avanguardia. Oggi il Samsung Galaxy Watch 5 è in sconto su Amazon del 12% per un costo finale di 233€.

Amazon lancia la promozione anche sul Samsung Galaxy Watch 5

Il Samsung Galaxy Watch 5 offre una gamma avanzata di funzionalità progettate per migliorare la tua esperienza di allenamento e monitorare la tua salute in modo completo. La nuovissima funzione Route Workout consente di importare percorsi di allenamento in formato GPX dal tuo smartphone direttamente sull'orologio, sincronizzandoli sulla tua mappa di allenamento. Questa caratteristica rende l'allenamento più personalizzato e tracciabile, offrendo una guida precisa durante le attività all'aperto.

Con una batteria a lunga durata, questo orologio cardiofrequenzimetro da polso garantisce che tu possa dare il massimo senza preoccuparti di esaurire l'energia. La migliore capacità di batteria della serie Galaxy Wearable assicura un'affidabilità prolungata nel monitoraggio delle tue attività quotidiane e dei tuoi allenamenti.

Il potente sensore bioattivo 3 in 1 controlla la frequenza cardiaca e monitora la salute cardiovascolare, rilevando frequenze cardiache e pressioni sanguigne insolite. Questo offre un approccio completo alla tua salute, fornendo dati preziosi per il tuo benessere generale.

Il monitoraggio del sonno utilizza una tecnologia avanzata per tenere traccia delle fasi del sonno, aiutandoti a sviluppare abitudini più sane e identificare il tuo tipo di sonno. Per quanto riguarda la resistenza, l'orologio fitness è costruito per durare nel tempo. Il display in cristallo di zaffiro, ora due volte più resistente, e la robusta cassa in Titanio Nero o Grigio rendono questo smartwatch praticamente indistruttibile.

Oggi su Amazon, lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 è in sconto su Amazon del 12% per un prezzo finale di 233€.

