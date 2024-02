Elegante e sportivo allo stesso tempo: orologio Casio ad un PREZZO FOLLE

L'orologio da polso Casio rappresenta la quintessenza della praticità e dello stile senza tempo. Con un movimento quartz digitale, offre precisione e affidabilità senza pari. La cassa in resina, resistente e leggera, misura 38,20mm x 33,20mm x 8,50mm, offrendo una vestibilità confortevole per adattarsi a qualsiasi polso.

Il fondo in acciaio con viti assicura una chiusura sicura, mentre il vetro in resina protegge il quadrante da eventuali danni. La corona in acciaio con pulsantiera a 3 tasti consente un facile utilizzo delle funzioni dell'orologio. Il quadrante, con cristalli liquidi, offre una chiara e precisa visualizzazione dell'ora e delle funzioni aggiuntive.

Il cinturino in silicone nero non solo garantisce comfort durante l'uso, ma conferisce anche un tocco di eleganza al design complessivo. La chiusura in resina con fibbia assicura una vestibilità sicura e regolabile. Con la classificazione di impermeabilità a norma ISO 22810, questo modello è resistente all'acqua ed è, in particolar modo, in grado di sopportare spruzzi leggeri.

Tuttavia, si consiglia di evitare il contatto con quantità maggiori di acqua per garantire la durata e la resistenza dell'orologio nel tempo. Con Casio, l'orologio diventa non solo un accessorio funzionale ma anche un'icona di stile e affidabilità per ogni occasione.

