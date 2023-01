Elden Ring, uno dei titoli più apprezzati al mondo, è in sconto su Amazon

Elden Ring, sviluppato da From Software, è un gioco di ruolo d'azione che combina le più grandi caratteristiche dell'ultimo decennio di giochi dello sviluppatore. Una delle esperienze più incredibili di tutti i tempi, questo gioco open world ha catturato l’interesse di tantissimi giocatori grazie anche ai suoi enigmi, segreti e misteri. Questo viaggio nelle profondità dell'oscurità non ha fine e le cose fantastiche che rivela diventano sempre più affascinanti e spettacolari man mano che si procede. Acquistalo ora su Amazon a soli 40,98€ invece di 69,99€

Sebbene esista un percorso definito per coloro che lo cercano, chi vaga per le Terre di mezzo senza meta viene spesso ricompensato con scoperte inaspettate. Ci sono regioni importanti, mostri, dungeon e altre grandi scoperte che possono essere superate in Elden Ring, rendendo queste scoperte ancora più piacevoli. Il viaggio inizia con semplici caverne, miniere e immersioni nei sotterranei, ma questi ambienti si evolvono rapidamente in altri più impegnativi.

La classifica per il Gioco dell'Anno, in cui Elden Ring era finalista, è stata molto combattuta. I giochi selezionati come finalisti coprivano un'ampia varietà di piattaforme e comprendevano sia le grandi uscite che le iniziative indipendenti. Giochi come Xenoblade Chronicles 3, God of War: Ragnarok, Horizon: Forbidden West, Stray e A Plague Tale: Requiem erano tra questi.

Elden Ring è un'opera notevole e ben realizzata, che dà vita a un regno fantastico di cupa bellezza e di incertezza in cui il lettore viene inevitabilmente travolto e lasciato con una sensazione di disagio e di inquietudine nei confronti del mondo. Ai Game Awards 2022, FromSoftware ha rivelato un nuovo capitolo della serie Armored Core, intitolato Armored Core 6: Fires of Rubicon. La serie è uno sparatutto mecha in terza persona ed è stata il fiore all'occhiello di FromSoftware prima dell'uscita di titoli come Demon's Souls e Dark Souls, che hanno di fatto creato un nuovo genere di videogiochi. Lo studio ha vinto diversi premi, e quello di Elden Ring è il più recente.

Il team di sviluppo ha anche rilasciato un nuovo aggiornamento gratuito per Elden Ring, che aggiunge il colosseo e consente battaglie PvP e Co-Op contro nemici nuovi.

