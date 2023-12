Ehiweb: la fibra migliore, al miglior prezzo dell'anno

Non solo Natale, non solo regali, non solo Black Friday: queste settimane a cavallo tra il 2023 e il 2024 sono già una grandissima occasione anche per chi sta cercando una nuova connessione alla quale affidare il proprio lavoro, il proprio studio, i propri streaming, le proprie videochiamate, le proprie sessioni di gioco online, la propria videosorveglianza e molto altro ancora. Le case di oggi hanno infatti esigenze sempre più alte in termini di connessione e nemmeno la fibra può dirsi sempre sufficiente per ottemperare a tutte le necessità che una intera famiglia può esprimere con più attività in contemporanea: ecco perché, quando possibile, occorre attingere alla miglior fibra disponibile.

Ehiweb ha la risposta: la miglior fibra al miglior prezzo mai visto in tutto il 2023. Fino al 7 gennaio, infatti, è possibile siglare un abbonamento alla fibra da 2,5 Giga a soli 29,95€ al mese, sapendo di mettere la propria connessione nelle mani di un provider storico e affidabile.

Il miglior prezzo dell'anno

L'offerta è di quelle da prendere al volo poiché mette insieme tutto ciò che si possa desiderare da una connessione di alto profilo:

2,5 Giga di velocità in download , superando di molto la velocità media delle connessioni FTTH disponibili nel nostro Paese;

, superando di molto la velocità media delle connessioni FTTH disponibili nel nostro Paese; 1 Giga di velocità in upload , il che fa del tutto la differenza rispetto a qualsivoglia connessione FTTH tradizionale: laddove il caricamento dati era limitato rispetto al download, infatti, l'offerta Ehiweb alza l'asticella e non pone più limiti a videocall, backup, invii pesanti ed ogni altro tipo di attività che preveda non soltanto la ricezione di informazioni, ma anche l'invio ad alta velocità;

, il che fa del tutto la differenza rispetto a qualsivoglia connessione FTTH tradizionale: laddove il caricamento dati era limitato rispetto al download, infatti, l'offerta Ehiweb alza l'asticella e non pone più limiti a videocall, backup, invii pesanti ed ogni altro tipo di attività che preveda non soltanto la ricezione di informazioni, ma anche l'invio ad alta velocità; Modem gratuito e di alto profilo: Ehiweb è garante primo dei principi del "Modem libero", ma per i propri utenti mette gratuitamente a disposizione tutta la qualità del FRITZ!Box 5530;



il modem consente di connettersi con Wi-Fi 6 fino a 2400Mbit/s in 5 GHz e fino a 600Mbit/s in 2,4 GHz, supportando altresì fino a 6 telefoni cordless per i servizi VoIP;

e di alto profilo: Ehiweb è garante primo dei principi del "Modem libero", ma per i propri utenti mette gratuitamente a disposizione tutta la qualità del FRITZ!Box 5530; il modem consente di connettersi con Wi-Fi 6 fino a 2400Mbit/s in 5 GHz e fino a 600Mbit/s in 2,4 GHz, supportando altresì fino a 6 telefoni cordless per i servizi VoIP; assistenza hardware e portabilità del numero di telefono sono garantite in caso di necessità;

e di telefono sono garantite in caso di necessità; nessun canone differente a cui dover far fronte: il prezzo promozionale è bloccato per 6 mesi dalla sottoscrizione e non v'è alcuna durata minima obbligatoria da dover rispettare, lasciando pertanto l'utente completamente libero di scegliere quale sia la migliore opzione per sé e per la propria connettività;

differente a cui dover far fronte: il prezzo promozionale è bloccato per 6 mesi dalla sottoscrizione e non v'è alcuna durata minima obbligatoria da dover rispettare, lasciando pertanto l'utente completamente libero di scegliere quale sia la migliore opzione per sé e per la propria connettività; l'attivazione di una nuova linea o il passaggio da un altro provider ha un costo una tantum di soli 19 euro (anziché 159 euro, come nel caso tradizionale delle linee nuove in apertura).

(anziché 159 euro, come nel caso tradizionale delle linee nuove in apertura).

Copertura

Se la tua zona è coperta da Fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) attiveremo la tua linea con questa tecnologia e potrai navigare fino a 2,5 Giga in download e 1 Giga in upload su rete NGA e 500 mega su rete OpenFiber

L'offerta Ehiweb è chiaramente disponibile esclusivamente per quanti vivono sotto copertura: è pertanto necessario verificare questo requisito prima di poter accedere a quella che è chiaramente un'offerta irrinunciabile.

Per verificare la tua copertura e la tua possibilità di accedere all'offerta Ehiweb, clicca qui.

Opzione VoIP

Per sfruttare al massimo quella che è una connessione di massima efficienza, la scelta migliore è quella di ampliare anche al VoIP la propria impostazione. Rinunciando alla telefonia tradizionale, infatti, ci si tuffa in un ambito di risparmio ulteriore, con portabilità del numero garantita e con molte opzioni in più dalle quali poter attingere. Grazie al servizio VivaVox garantito da Ehiweb, infatti, ogni telefonata ha il solo costo di uno scatto, oppure si può semplicemente scegliere l'opzione "chiamate illimitate" e garantirsi chiamate senza limiti sia a fissi che a cellulari.

La sola attivazione del Voice Over IP di VivaVox garantisce già un credito omaggio di 3 Euro e un numero telefonico con prefisso a scelta, così da poter sperimentare il servizio prima ancora di spostarvi su il proprio numero e le proprie chiamate.

La superpromo è una grande opportunità

Fino al 7 gennaio è possibile accedere alla Superpromo di Ehiweb e definire così per sé e per la propria casa nuovi standard in termini di connettività. Accedere ad una 2,5 Giga significa abbattere ogni limite pregresso e proiettarsi direttamente in un futuro fatto di comunicazioni, streaming, smart working, gaming ed istantaneità, senza che alcun collo di bottiglia possa in alcun modo rallentare ciò che è stato pensato per la propria quotidianità domestica.

Spostare oltre l'orizzonte del possibile significa moltiplicare le utilità a cui si può attingere, ma anche donare banda ulteriore per quelle già attive: non ci saranno problemi ad attivare serie tv e playlist in contemporanea, nemmeno se parte della banda è già assorbita da un backup, in corso, una videochiamata improvvisa ed un flusso continuo di registrazione da telecamere di sorveglianza in cloud. Quando i limiti si spostano a tal punto, infatti, solo la fantasia è un limite.

Tutto quel che occorre fare è verificare la copertura e poi, forti del miglior prezzo dell'anno, contattare immediatamente Ehiweb per dare il via alla procedura. A tutta velocità!

In collaborazione con Ehiweb