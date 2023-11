Effetto crunch ma senza grassi: FRIGGITRICE AD ARIA PHILIPS ad un PREZZO FOLLE

Una friggitrice ad aria, nota anche come air fryer, è un elettrodomestico innovativo che offre un metodo di cottura alternativo e più sano rispetto alla tradizionale frittura in olio. Oggi la friggitrice ad aria Philips viene scontata dell'11% e proposta a 74,99€ su Amazon.

Sano e saporito, questo il mantra della friggitrice ad aria Philips

L'innovativa friggitrice ad aria Philips Essential Airfryer rivoluziona la preparazione dei cibi, abbracciando il motto "L'aria è il nuovo olio". Questo elettrodomestico utilizza l'aria calda per cuocere i cibi preferiti in modo impeccabile, riducendo i grassi fino al 90% rispetto alla tradizionale frittura in olio. La tecnologia Rapid Air, con il suo esclusivo design a "stella marina", assicura cibi croccanti all'esterno e morbidi all'interno, creando un'esperienza di gusto sorprendente.

Con Philips Essential Airfryer, la salute non significa rinunciare al sapore. Elimina i grassi in eccesso mantenendo il sapore autentico dei tuoi piatti preferiti. Questo dispositivo versatile non solo frigge, ma cuoce, griglia, arrostisce e riscalda, offrendo infinite possibilità culinarie.

La friggitrice ad aria è dotata di un timer integrato che consente di preimpostare i tempi di cottura fino a 60 minuti, garantendo una cottura precisa e personalizzata per ogni piatto. Questa funzionalità intuitiva si integra perfettamente nel design pratico e funzionale di Philips Essential Airfryer, rendendo la preparazione dei pasti una piacevole esperienza.

In sintesi, Philips Essential Airfryer rappresenta un passo avanti nella cucina sana e gustosa, offrendo una soluzione pratica, efficiente e deliziosa per soddisfare tutte le esigenze culinarie.

L'offerta di Amazon di oggi prevede uno sconto dell'11% sulla friggitrice ad aria Philips per un costo finale di soli 74,99€. Approfittane subito!

