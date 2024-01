Effetto crunch anche senza olio: Friggitrice ad Aria Cecotec al 41% DI SCONTO su Amazon

La friggitrice ad aria è una soluzione innovativa per preparare piatti deliziosi in modo più salutare, richiedendo solo un cucchiaio di olio per ottenere risultati gustosi e leggeri. Dotata di un cestello con un'area di cottura da 6,5 litri, questa friggitrice consente di cucinare grandi quantità di cibo in una sola volta, ideale per le famiglie o per chi ama ospitare.

Con una potenza da 1700 W, assicura una cottura più rapida e uniforme, garantendo nel contempo un consumo energetico ridotto. Grazie alla tecnologia PerfectCook di aria calda che circola all'interno e fuoriesce dai fori posteriori, offre risultati eccezionali in tutte le ricette, assicurando una cottura uniforme e croccante.

Il design moderno e compatto della friggitrice ad aria include un pannello di controllo touch multifunzione, che consente di gestire facilmente tutte le funzioni dell'apparecchio. Inoltre, il design unico di visualizzazione della cottura si illumina durante la preparazione degli alimenti, offrendo un tocco di modernità e praticità.

Con 12 modalità preimpostate, questa friggitrice stabilisce automaticamente il tempo e la temperatura necessari per cucinare diversi tipi di cibi, garantendo risultati ottimali ogni volta. È inoltre dotata di un termostato regolabile da 80°C a 200°C e di un timer regolabile da 0 a 60 minuti, per una precisione di cottura personalizzata. Per garantire la sicurezza durante l'uso, la friggitrice ad aria è dotata di protezione da surriscaldamento.

Amazon oggi applica un mega sconto del 41% sulla friggitrice ad aria Cecotec, prezzo finale d'acquisto pari a 52,90€.