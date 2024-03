Edulia Masterclass, oltre 350 corsi ad accesso illimitato da soli 8,40€

Con Edulia Masterclass, il portale di formazione online del Sapere Treccani, hai accesso illimitato a oltre 350 corsi su una vasta gamma di argomenti da soli 8,40 euro al mese - grazie alla promozione in corso.

Corsi certificati ed esperti qualificati

Con più di 300 corsi disponibili e un catalogo in continuo aggiornamento, troverai sicuramente ciò che fa per te. Che tu sia interessato ad arte, cultura, business, programmazione, scrittura creativa o altro ancora, Edulia Masterclass ha ciò di cui hai bisogno per arricchire la tua conoscenza e le tue competenze.

Grazie a Edulia Masterclass, avrai l'opportunità di imparare da esperti nel campo, con oltre 270 docenti ed esperti culturali pronti a condividere le loro conoscenze con te. Oltre alle ore di lezione disponibili, potrai ottenere attestati e certificati per dimostrare le competenze acquisite.

La piattaforma interattiva e intuitiva di Edulia Masterclass rende l'apprendimento facile e divertente. Con corsi flessibili e accessibili in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, potrai seguire il tuo ritmo e personalizzare la tua esperienza di apprendimento.

Perché aspettare? Approfitta dell'offerta speciale sul piano annuale di Edulia Masterclass da soli 8,40 euro al mese, pagando un totale di 99,90 euro all'anno. Con la formula ad abbonamento, avrai accesso illimitato a tutti i corsi che desideri.

