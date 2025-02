eDreams è il tuo lasciapassare per le vacanze: voli e hotel a prezzi scontatissimi

Se stai pianificando la tua prossima vacanza e cerchi il miglior rapporto qualità-prezzo, eDreams potrebbe essere la soluzione perfetta per te. Grazie a offerte esclusive su voli, hotel e autonoleggio, puoi risparmiare centinaia di euro e goderti un'esperienza di viaggio senza pensieri. Ecco le migliori offerte del portale!

Ponte del 25 aprile? A Londra da 71 euro

Potrai sfruttare tutti i migliori vantaggi di eDreams con Prime, il servizio in abbonamento che ti permette di accedere a un'infinita di offerte dedicate soltanto a te. Il costo è di 69,99 euro all'anno, ma potrai sfruttare una prova gratuita della durata di 15 giorni.

Ma quali sono questi vantaggi promessi? Con eDreams Prime, ad esempio, puoi risparmiare fino a 270 euro sugli hotel. Ma avrai anche il prezzo migliore sempre garantito e se troverai un'offerta più bassa altrove, riceverai il doppio della differenza come rimborso.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la cancellazione gratuita sulla maggior parte delle prenotazioni. Potrai scegliere tra milioni di camere disponibili, dagli hotel di lusso a quelli più economici e avrai sempre a tua disposizione l'assistenza clienti VIP.

E i voli? Con eDreams Prime, hai accesso a migliaia di voli scontati in qualsiasi periodo dell'anno, anche quelli più affollati. Vorresti partire in occasione del ponte del 25 aprile? Da Roma, puoi volare alla volta di Londra da 71 euro, visitare Barcellona da 98 euro oppure Parigi da 163 euro. I prezzi sono tutti a persona e riferiti a soluzioni andata/ritorno: molto convenienti, considerando il periodo di viaggio. Visita il sito di eDreams per scoprire tutte le promozioni attive e prenotare subito il tuo prossimo viaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.