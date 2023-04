Edge: disponibile l'anteprima pubblica di Workspace

Microsoft ha da poco rilasciato un’anteprima pubblica limitata della nuova funzione di Edge denominata Workspaces, la quale permette di salvare e condividere un gruppo di schede del browser mediante un link apposito.

Microsoft Edge: ecco come funziona Workspaces

Andando più in dettaglio, grazie a questa nuova funzione è possibile raccogliere su Edge una serie di schede relative a un particolare argomento e salvarle in gruppi etichettati in maniera ordinata.

Apparentemente la feature è simile a quella denominata "Collezioni", che consente di salvare e organizzare le pagine Web, ma in più permette di condividere le schede salvate con persone che a loro volta possono aggiungere o apportare modifiche ad esse direttamente in tempo reale.

La sezione Workspaces è accessibile facendo clic sull'apposito tasto nell'angolo in alto a sinistra del navigatore. Una volta avuto accesso ad essa, viene concessa la possibilità di creare e dare un nome a un Workspaces e pure di assegnargli un colore.

Successivamente il Workspaces creato lo si potrà riempire con le schede pertinenti alla ricerca ed eventualmente sarà altresì possibile procedere con la condivisione con altri utenti, semplicemente facendo clic sul tasto apposito collocato a destra della barra degli indirizzi.

Va tuttavia tenuto presente che chi riceve il link della condivisone deve necessariamente scaricare e utilizzare Edge per poter visualizzare e modificare i Workspaces e deve possedere pure un account Microsoft.

In merito alla privacy, Microsoft precisa che non condividerà browser o dati riservati dell'account come accessi, cookie e password con chiunque abbia accesso e non mostrerà ciò che si sta guardando al di fuori del proprio Workspace.