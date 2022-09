Edge: arriva Wallet su Windows 11 e 10

Nelle scorse ore Microsoft ha annunciato l’introduzione di una nuova funzione per il suo browser Edge destinata a tutti coloro che se ne servono su Windows 11 e su Windows 10. Si tratta di Wallet e consente di tenere al sicuro e gestire al meglio le credenziali delle carte di credito per gli acquisti online.

Edge: arriva la funzione Wallet

Al pari di Chrome, Firefox e di altri browser, anche Edge permette di impostare una carta di credito predefinita per effettuare gli acquisti online, i cui dati vengono usati per riempire i form. Con l’aggiunta della funzione Wallet, però, le cose cambiano, in quanto l'immissione automatica della carta di credito sui siti bloccherà la condivisone dei suoi dati con il form d’inserimento, mettendo l’utente al sicuro da ogni possibile rischio di clonazione quando si fa shopping in Rete.

Wallet integra pure uno speciale sistema grazie al quale viene eseguita una ricerca automatica di coupon e offerte sui prodotti d’interesse, offrendo all'utente la possibilità di ricevere determinati prodotti con prezzi potenzialmente più bassi del solito.

Ma non finisce qui. Edge sarà altresì in grado di applicare automaticamente sconti, coupon e altre offerte agli acquisti, garantendo un risparmio che, a detta di Microsoft, potrebbe arrivare addirittura a 50 dollari l’anno.

Attualmente la feature è disponibile solo negli Stati Uniti e per un numero limitato di dispositivi compatibili e si trova in fase beta. È però altamente probabile che una volta terminato il periodo di beta la funzione verrà ampliata a tutti gli utenti che adoperando il browser di casa Redmond-.