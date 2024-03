Edge 124 Dev: arriva icona Copilot per visualizzatore PDF

Microsoft ha rilasciato Edge 124.0.2464.2 nel Dev Channel. L'aggiornamento delle funzionalità di questa settimana introduce un pulsante Copilot per il visualizzatore PDF e diverse correzioni nel browser. L’azienda di Redmond ha infatti risolto diversi riguardanti diversi arresti anomali del browser. Il primo riguardava il browser Edge per Android. Inoltre, è stato risolto un problema per cui il browser si arrestava in modo anomalo all'apertura di un link da Outlook e alla disconnessione da un account nel browser. Microsoft Edge 124 Dev ha sistemato un bug che causava l'arresto anomalo del browser quando si faceva clic sul campo di compilazione automatica. Infine, è stato risolto un problema che causava l'arresto anomalo del browser quando si usciva dall'account AAD.

Edge 124 Dev: i bugfix più importanti risolti da Microsoft

Tra gli altri bugfix inclusi nell’aggiornamento Microsoft Edge 124 Dev, è stato risolto un problema per cui la sezione "Preferiti eliminati" non mostrava gli elementi o le cartelle rimossi di recente nel profilo di accesso. Un altro bug risolto riguardava la visualizzazione incompleta del tema Copilot incompleta. È stato anche sistemato un problema per cui il pulsante "Apri in una nuova scheda" non doveva essere visualizzato sulla barra degli strumenti. Gli sviluppatori hanno risolto poi un problema per cui lo screen reader non forniva alcun feedback al recupero dei risultati di ricerca. Inoltre, è stato sistemato problema di navigazione per cui il focus della tastiera si bloccava durante lo spostamento tra i suggerimenti del campo di modifica "Cerca nei preferiti". Inoltre, Microsoft Edge 124 Dev ha risolto un problema per cui era necessaria un'icona predefinita per le estensioni durante il caricamento.

Per quanto riguarda il browser mobile, su Android è stato sistemato un bug che faceva apparire il pulsante "OK" sull'interfaccia utente dello shopping per ottenere un rimborso dopo l'aggiornamento della pagina. Inoltre, Microsoft ha sistemato un problema che impediva la visualizzazione della finestra di dialogo di completamento del download una volta completata un'attività. Sul browser iOS è stato sistemato un bug per cui, dopo aver riposizionato la barra degli indirizzi in basso, un avatar aggiuntivo veniva visualizzato in alto durante la navigazione dalla pagina Nuova scheda (NTP) a qualsiasi sito web. Infine, gli sviluppatori hanno sistemato un problema per cui l'icona della fotocamera causava l'arresto anomalo del browser. Microsoft Edge 124 Dev può essere scaricata dal sito web ufficiale di Edge Insider. Per aggiornare un'installazione esistente, basta recarsi su edge://settings/help. Edge 124 sarà disponibile sul canale stabile il 18 aprile 2024.