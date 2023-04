Ecovacs Robotics Deebot N8 Pro + può essere tuo ad un prezzo incredibile su Amazon

Nell'ultimo anno, i robot che si svuotano da soli sono cresciuti di popolarità nel campo degli aspirapolvere robot. Ecovacs, uno dei produttori più noti, ha presentato il Deebot Ozmo N8 Pro+, che non solo svuota da solo la spazzatura, ma ha anche capacità di pulizia intelligenti. Acquistalo su Amazon a soli 379.00€ invece di 699,00€.

All'apparenza, Ozmo N8 Pro+ sembra un robot aspirapolvere come tanti, ad eccezione dell'insolito colore blu. Funziona a velocità ridotta per ridurre al minimo la dispersione di microscopiche particelle di sporco ed è dotato di due spazzole laterali che convogliano il materiale nella spazzola sottostante. Il pad in microfibra utilizzato per la pulizia del pavimento ha un contatto significativo con il pavimento, distinguendosi da altri aspirapolvere robot che utilizzano pad inconsistenti.

Durante la prima pulizia, Deebot N8 Pro+ utilizza la tecnologia Lidar all'avanguardia per mappare istantaneamente l'architettura della casa. Scivola attraverso gli spazi aperti con un andamento a zig-zag, mostrando la sua comprensione di ciò che sta facendo. Inoltre, si muove con cautela intorno a mobili e altri ostacoli. È possibile utilizzare la tecnologia Lidar per creare confini virtuali o zone di divieto di accesso per tenere il robot lontano da luoghi in cui potrebbe causare eccessivo disturbo.

Deebot N8 Pro+ è in grado di identificare gli ostacoli presenti sul suo percorso e di creare un percorso efficiente per aggirarli grazie alla tecnologia 3D basata sul laser TrueDetect di Ecovacs. Questa funzione raggiunge in gran parte il suo obiettivo, anche se non è priva di difetti.

Infine, se state cercando un robot aspirapolvere che si svuota da solo, il Deebot Ozmo N8 Pro+ dovrebbe essere in cima alla vostra lista di alternative. Le sue caratteristiche rivoluzionarie lo distinguono dalla concorrenza e consentono di pulire a fondo e senza sforzo. Approfitta ora dello sconto del 46% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

