Echo Studio con audio Dolby Atmos e Alexa in offerta speciale su Amazon

Goditi una qualità audio migliorata e la funzionalità Alexa con Amazon Echo Studio. È dotato di un woofer down-firing da 5,25", tre driver midrange da 2" e un tweeter da 1" ed emette fino a 330 W di potenza di picco. La connettività Bluetooth e Wi-Fi integrata ti consente di trasmettere in streaming direttamente da Internet o dal tuo dispositivo compatibile. Lo Studio può anche accoppiarsi con il tuo dispositivo Fire TV compatibile per fornire un audio avanzato per i tuoi film e programmi TV. L'Echo Studio ha un ingresso audio da 1/8" che può essere utilizzato sia per l'audio analogico o connettività ottica, in modo da poter collegare direttamente la TV o un'altra sorgente audio cablata. Acquistalo ora su Amazon a soli 149,99€ invece di 199,99€.

Con cinque driver posizionati strategicamente, Echo Studio è progettato per generare un suono avvolgente, inviando diverse parti delle tue canzoni alle tue orecchie da luoghi diversi per un'esperienza coinvolgente ed espansiva. La tecnologia Dolby Atmos consente un'esperienza audio multidimensionale e riproduce anche formati musicali masterizzati in 3D.

Riproduci in streaming la tua canzone, artista, album, genere o playlist preferito tramite Amazon Music, Amazon Music HD, Apple Music, Spotify, Pandora, Tidal e altro ancora. Echo Studio è progettato per analizzare automaticamente l'acustica della tua stanza (quando i microfoni sono abilitati).

Usa la tua voce per impostare timer, aggiungere elementi agli elenchi e creare eventi e promemoria del calendario. Puoi anche controllare le notizie, il meteo o il traffico, chiedere risultati sportivi, orari dei film, orari dei ristoranti o informazioni.

Collega e gestisci i tuoi dispositivi smart home compatibili con l'hub integrato. Basta accendere il dispositivo e dire "Alexa, scopri i miei dispositivi". Alexa li rileverà e li configurerà automaticamente in modo da poter controllare luci, prese e altro con la tua voce. Funziona con dozzine di prodotti abilitati Zigbee e tutti i dispositivi funzionano con Alexa. Puoi anche abilitare Alexa Guard per ricevere Smart Alert se il tuo dispositivo Echo rileva il suono di rilevatori di fumo, rilevatori di monossido di carbonio o rottura di vetri.

Puoi connettere in modalità wireless Echo Studio con Fire TV Cube di prima o seconda generazione, Fire TV Stick 4K o Fire TV di terza generazione per trasmettere l'audio da quei dispositivi a Echo Studio per un'esperienza cinematografica migliorata. Puoi anche riprodurre e controllare la musica su più dispositivi Echo con musica multi-room o accoppiare con un secondo Echo Studio o Echo Sub per un suono ancora più ottimizzato. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

