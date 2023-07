Oggi il kit completo per la tua casa intelligente è scontatissimo su Amazon. Puoi acquistare la combo Echo Show 8 + Telecamera TP-Link Tapo C200 da interno e risparmiare ben 50 euro dal costo di mercato.

Dal costo complessivo di 169,89 euro tu ora hai la possibilità di pagare questa fantastica combo solamente 119,89 euro.

Combo Casa Intelligente: Echo Show 8 + Telecamera TP-Link da interno

Questo bundle è formato da 1 di Echo Show 8 (2ª generazione) e 1 telecamera Wi-Fi da interno TP-Link Tapo C200, praticamente tutto ciò che ti serve per creare la tua Casa Intelligente.

Lo schermo HD da 8 pollici, la regolazione automatica dei colori e gli altoparlanti stereo danno vita ai tuoi contenuti d'intrattenimento. Fai una videochiamata con la telecamera da 13 MP che, grazie all'inquadratura automatica, ti mantiene al centro dell'immagine. La nuova telecamera ti mantiene automaticamente al centro dell'immagine durante una videochiamata. Tutto ciò che devi fare è chiedere ad Alexa di chiamare qualcuno.

Echo Show 8 ti semplifica la vita e ti permette di tenere sott'occhio gli appuntamenti in calendario e i promemoria, nonché di usare la voce per impostare un timer, aggiornare le tue liste, guardare un notiziario e ricevere aggiornamenti sul traffico. E poi scopri cosa succede mentre non sei in casa grazie alla telecamera integrata e controlla i dispositivi compatibili (come telecamere, luci e altri) usando lo schermo interattivo o la voce.

E ancora disponi di tutto l'intrattenimento che desideri. Goditi film e serie TV in HD e con audio stereo con Prime Video, Netflix e altri servizi, oppure chiedi ad Alexa di riprodurre musica da Amazon Music, Apple Music o Spotify.

Con Amazon Photos poi puoi trasformare lo schermo in una cornice digitale che, grazie alla regolazione automatica dei colori, esalterà le tue foto preferite in qualsiasi condizione di luce. Progettato per tutelare la tua privacy. Disattiva microfoni e telecamera semplicemente premendo un pulsante. Fai scorrere l’apposito copri-telecamera integrato per coprire la telecamera.

Acquista ora la combo perfetta per la tua casa intelligente ad un prezzo scontato di 50 euro. Fallo subito!

