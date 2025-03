Echo Show 8: l'ultimo modello dell'assistente vocale Amazon in offerta al 36% di sconto

Echo Show 8, oggi, in occasione dell'ultimissimo giorno di promozioni della Festa delle Offerte di Primavera viene messo in sconto del 36% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 109€. Approfittane subito e non perdere questa occasione!

Ecco l'ultimo modello di Echo Show in promozione su Amazon

L'Echo Show 8 offre un'esperienza di intrattenimento ancora più immersiva grazie al suo schermo touch HD da 8" e all'audio spaziale che rende ogni contenuto coinvolgente. Che tu stia guardando i tuoi programmi preferiti su Prime Video, Netflix o altre piattaforme, l’audio ricco e le immagini brillanti ti faranno vivere ogni momento in modo straordinario. Puoi anche chiedere ad Alexa di riprodurre la tua musica preferita su Amazon Music, Apple Music o Spotify. Grazie all'hub per Casa Intelligente integrato, l'Echo Show 8 ti permette di gestire facilmente i dispositivi compatibili con Zigbee, Matter e Thread senza la necessità di un hub separato. Puoi controllare videocamere, luci e molto altro tramite il touchscreen o semplicemente usando la voce, rendendo la gestione della tua casa più semplice che mai. Supporta anche connettività Bluetooth e Wi-Fi. Le videochiamate sono più nitide grazie alla videocamera da 13 MP e alla tecnologia di riduzione del rumore, che assicura conversazioni più fluide e chiare. Inoltre, con Amazon Photos, il tuo Echo Show 8 diventa una cornice digitale che mostra i tuoi momenti più belli, adattando la luminosità per risaltare i tuoi ricordi in qualsiasi condizione di luce. Infine, il dispositivo è realizzato con il 29% di materiali riciclati e progettato per tutelare la tua privacy, con un pulsante per disattivare microfono e videocamera e un copri-telecamera integrato.

Echo Show 8, oggi, in occasione dell'ultimissimo giorno di promozioni della Festa delle Offerte di Primavera viene messo in sconto del 36% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 109€. Approfittane adesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.