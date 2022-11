Echo Show 8 ad un prezzo FOLLE: approfitta ora dello sconto del 53% su Amazon

L'Echo Show 8 di Amazon è il miglior display intelligente della sua gamma. È più grande e più capace del minuscolo Echo Show 5, e costa molto meno del più grande Echo Show 10. E' utile per guardare video, ascoltare musica, ascoltare il meteo, controllare dispositivi domestici intelligenti, effettuare videochiamate e altro ancora. È in gran parte lo stesso display intelligente di prima, ma con prestazioni leggermente più veloci e una videocamera migliorata. Acquistalo ora su Amazon a soli 54,99€ invece di 116,99€.

Il nuovo Echo Show 8 prende in prestito la fotocamera da 13 megapixel dall'ammiraglia Echo Show 10, sostituendo la fotocamera mediocre da 1 megapixel a bassa risoluzione che era nella prima generazione. Come prima, è presente un otturatore meccanico per la privacy che puoi far scorrere davanti alla fotocamera per disabilitarla e bloccarne la vista.

I miglioramenti nelle videochiamate si notano immediatamente. Puoi utilizzare Echo Show per le videochiamate all'app Alexa su telefoni o altri dispositivi Echo, oppure puoi unirti alle chiamate Skype, Zoom o Chime in modo semplice e veloce. Nei miei test con le chiamate Zoom, l'immagine è molto più nitida e più piacevole da guardare.

L'Echo Show 8 non ha la base motorizzata, ma può comunque inquadrarti automaticamente e seguirti mentre ti muovi. Anche l'autoframing si comporta molto bene. La nuova fotocamera ha un obiettivo con un angolo molto più ampio, che le consente di riprendere da un angolo più ampio. Il software di Echo Show 8 è lo stesso che ha debuttato sulla versione 10 all'inizio di quest'anno. Amazon sta iniziando a utilizzare meglio il display, con schermi divisi che mostrano i dati meteorologici insieme alle notizie, ma sembra ancora molto simile a un dispositivo vocale.

Ci sono ovviamente molte, molte altre cose che puoi fare con un display intelligente, troppe per essere coperte nell'ambito di questa recensione. Le cose per cui lo trovo più utile sono i bollettini meteorologici, la gestione di una lista della spesa e la visualizzazione del feed video di un campanello o di una telecamera di sicurezza.

Il principale concorrente di Echo Show 8 è il Nest Hub di seconda generazione di Google, che ha uno schermo da sette pollici leggermente più piccolo. In definitiva, la scelta si riduce a come si desidera utilizzare lo smart display e quale assistente intelligente si preferisce. Approfitta ora dello sconto del 53% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.