Grazie ad Amazon, oggi hai la possibilità spendere meno di 100€ per abbracciare il mondo della domotica nel miglior modo possibile. Il fantastico Echo Show 8 di 2ª generazione di solito richiede una spesa di 129,99€, ma in questo ore lo paghi solo 94,99€ (e puoi pagare anche a rate senza interessi, 5 da 19€ al mese). E se ti abboni a Prime, i costi di spedizione sono completamente azzerati.

Echo Show 8 di 2ª generazione è da prendere subito: su Amazon risparmi il 27%

L'Echo Show 8 vanta un display di 8 pollici (20,3 cm) con una risoluzione HD di 1280x800 pixel. Il device smart di Amazon ti permette di vedere diverse tipologie di contenuti, come video, immagini, elenchi di cose da fare, previsioni del tempo, calendario, riproduzione di brani musicali e molto altro. Lo puoi controllare utilizzando il touchscreen o tramite comandi vocali grazie all'assistente virtuale del gigante di Seattle, Alexa.

Echo Show 8 dispone anche di una fotocamera frontale da 13 MP, utile per effettuare videochiamate e videoconferenze. Inoltre, la fotocamera può essere utilizzata per scattare selfie o per monitorare le proprie abitazioni grazie alla funzionalità di sorveglianza domestica integrata.

Grazie all'integrazione di Alexa, Echo Show 8 può eseguire una vasta gamma di compiti, come riprodurre musica o audiolibri tramite servizi di streaming come Amazon Music, Spotify, Apple Music e Audible, fornire informazioni sulle notizie, sul traffico o sul meteo, controllare dispositivi domotici compatibili, come luci intelligenti o termostati, e molto altro ancora. Per un'esperienza ancora più ricca, lo smart display può essere "personalizzato" con funzionalità prese in prestito da applicazioni di terze parti.

Il dispositivo dispone di un sistema di altoparlanti stereo integrato che offre un'esperienza audio di qualità, che può essere ulteriormente migliorata collegando Echo Show 8 ad altoparlanti esterni tramite Bluetooth o cavo audio.

