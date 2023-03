Echo Show 5+Netatmo+2 prese Meross: il kit SMART di Amazon scontato del 45%

L’eccezionale smart speaker Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), l’audio stereo e Alexa, che può aiutarti a gestire in un colpo d'occhio i tuoi impegni quotidiani, è in sconto di ben 138€ su Amazon all'interno del pack ribattezzato Smart Home Upgrade Kit che include anche un Termostato Intelligente Netatmo e due spine Intelligenti Meross. Oggi, tutto questo ben di Dio per un appassionato di tecnologia e smart home, può essere tuo a soli 165€, praticamente il 45% in meno rispetto al prezzo di listino. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Echo Show 5 e il super bundle

Con questo bundle hai tutto ciò che ti serve per creare la tua Casa Intelligente. Con Echo Show 5 hai un eccezionale smart display: imposta sveglie e timer, controlla il tuo calendario, guarda un notiziario, fai una videochiamata con la telecamera da 2 MP e goditi musica e serie TV in streaming, usando solo la tua voce. Goditi film e serie TV da Prime Video, Netflix e altri servizi, oppure chiedi ad Alexa di riprodurre musica da Amazon Music, Apple Music o Spotify. Attraverso il microfono si può interagire con l’assistente vocale Alexa usando la voce.

Echo Show si connette ad Alexa per mostrarti immagini su un brillante schermo da 8” e aiutarti a gestire in un colpo d'occhio i tuoi impegni quotidiani con un audio stereo nitido e potente, oppure collegati direttamente ad altri dispositivi Echo compatibili in casa tua. Come le due prese Meross il termostato intelligente Netatmo, tramite il quale puoi impostare programmi di riscaldamento basati sulle tue abitudini e massimizzare il comfort della tua casa risparmiando energia.

E quando vuoi, puoi disattivare i microfoni e la telecamera premendo un pulsante, oppure disattivare solo la telecamera facendo scorrere l’apposito copri-telecamera integrato. Così anche la tua privacy è al sicuro. Questo pacchetto è dunque l'ideale per chi vuole avvicinarsi ai principi di una Casa Intelligente, e oggi può essere tuo a soli 165€ con il 45% di sconto. Le spedizioni sono gratuite e gestite coi servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.