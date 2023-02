Echo Show 5, Termostato tado° e spine intelligenti: OFFERTA BOMBA sul pacchetto su Amazon

La comodità dei prodotti targati Amazon, soprattutto quelli che hanno Alexa integrata, sono ormai prassi all'interno delle nostre case, utilissimi non solo per ascoltare musica, ma anche per mansioni più casalinghe, come accendere e spegnere vocalmente le luci, impostare delle sveglie e dei promemoria, o cose ancora più particolari (ma non per questo complesse). Per questo ormai in ogni stanza della nostra casa non può mancare un dispositivo Echo Show, e oggi potrebbe essere l'occasione per aggiudicarsene uno a basso prezzo, in pacchetto con termostato tado° e delle spine intelligenti.

da oggi infatti il pacchetto con Echo Show 5, tado° termostato intelligente e 2 spine intelligenti, è in offerta su Amazon a soli 175,99€, con uno sconto totale del bundle di addirittura 168,97€.

Echo Show 5: un bundle da primato

Sono tre prodotti che tra loro si compensano, e per questo può trattarsi di un'occasione a dir poco speciale. Si tratta infatti di tre prodotti spesso acquistati separatamente, ma sui quali risparmierete il doppio grazie all'acquisto in bundle e all'offerta sovrapposta.

Echo Show 5, abbinato a termostati, lampadine, spine intelligenti e così via, vi permette di controllare la casa intelligente usando la vostra voce o il display interattivo. Il termostato tado° del bundle vi permetterà di controllarlo, impostare programmi di riscaldamento basati sulle vostre abitudini personali e risparmiando energia. Con le spine intelligenti Meross Smart Plugs infine, monitorerete ancora di più il consumo, riducendolo e avendo un impatto positivo sull'ambiente. Un bundle di tre prodotti che abbinati possono essere la soluzione perfetta.

