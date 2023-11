Echo Show 5 con schermo touch intelligente e compatto: sconto del 50% con BLACK FRIDAY

L'Echo Show 5 di terza generazione si presenta come un assistente virtuale di cui potrai sempre fidarti dato che è in grado di unire la praticità di un design intelligente e un'interfaccia touch a delle funzionalità avanzate di Alexa. Acquistalo ora su Amazon a soli 54,00€ invece di 109,00€.

Con uno schermo touch nitido e compatto, questo dispositivo si adatta perfettamente a ogni ambiente, offrendo un controllo intuitivo e facile accesso a informazioni, intrattenimento e molto altro.

Grazie alla presenza di Alexa, questo Echo Show 5 diventa il centro delle operazioni smart in casa tua. Controlla i dispositivi domestici compatibili, chiedi le previsioni del tempo, ascolta musica, guarda i tuoi programmi preferiti e molto altro ancora, il tutto con comandi vocali o tramite il touch screen.

Connettiti e gestisci gli apparecchi smart compatibili in casa tua con facilità. Accendi le luci, regola il termostato o controlla le videocamere di sicurezza direttamente dallo schermo.

Oltre a essere un eccellente hub per la tua smart home, l'Echo Show 5 ti permette di restare in contatto con amici e familiari tramite videochiamate nitide e chiare.

La compattezza di questo Echo Show 5 lo rende ideale per ogni spazio, da comodini a scrivanie, garantendo funzionalità senza ingombro.

Con una combinazione di funzionalità avanzate e design intelligente, si presenta come un compagno affidabile e versatile per semplificare la tua vita quotidiana. Approfitta subito di questa offerta e aggiungi praticità alla tua routine domestica. Approfitta ora dello sconto del 50% e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

