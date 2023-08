Oggi ti presentiamo una combo pazzesca: Echo Pop + lampadina intelligente TP-Link Tapo sono disponibili su Amazon scontate del 51%.

Acquistando entrambi i dispositivi accedi ad una promo pazzesca che ti fa risparmiare la metà del prezzo di mercato. Insieme le paghi solamente 31,99 euro e risparmi ben 32,99 euro, non è fantastico?

Echo Pop + lampadina intelligente TP-Link Tapo: quello che ti serve nella tua casa smart

Questo bundle è formato da un dispositivo Echo Pop e una Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore (E27) TP-Link Tapo. Si tratta praticamente di tutto quello che ti serve per creare la tua Casa Intelligente.

L'altoparlante intelligente Echo Pop Bluetooth con Alexa, dalle dimensioni compatte, offre un suono ricco ed è ideale per stanze da letto e spazi ridotti. Abbastanza piccolo da stare bene ovunque, ma così potente da non passare inosservato.

Controlla la musica direttamente con la tua voce. Chiedi ad Alexa di riprodurre musica, audiolibri e podcast dai tuoi servizi preferiti, come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri ancora. Collega il tuo smartphone tramite Bluetooth per diffondere la musica in tutta la casa.

E ancora rendi intelligente ogni ambiente, usa la tua voce o l’App Alexa per controllare facilmente i dispositivi intelligenti compatibili, come prese e luci. Semplificati la vita: chiedi ad Alexa di impostare un timer, controllare il meteo, leggere le notizie, riordinare i tovaglioli di carta, effettuare una chiamata, rispondere alle tue domande e molto altro ancora.

Con migliaia di Skill disponibili e in crescita continua, Alexa può aiutarti a fare sempre più cose. Ad esempio, può riprodurre suoni rilassanti o sfidarti sulla tua conoscenza musicale. Scopri l'indicatore luminoso, Alexa inizierà ad ascoltarti solo quando il tuo dispositivo Echo sentirà la parola di attivazione “Alexa” e l’indicatore luminoso diventerà blu.

Echo Pop è stato progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni. Progettato anche in un'ottica sostenibile, difatti il tessuto di Echo Pop proviene al 100% da filati riciclati post-consumo e l’80% dell’alluminio utilizzato nella produzione è riciclato.

Prendi ora su Amazon la super combo scontata del 51%.

