Echo Pop con ALEXA: rendi SMART tutta casa spendendo SOLO 29 EURO

Da oggi in poi potrai rendere casa tua più intelligente che mai con questo gioiellino della domotica di ultima generazione! Si tratta dell'Echo Pop con Alexa integrata, ora disponibile su Amazon a soli 29 euro grazie ad uno sconto del 9%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell'offerta super conveniente e rendi casa smart al 100%!

Echo Pop con Alexa integrata: funzionalità e modalità di utilizzo

L'Echo Pop in super offerta su Amazon è un altoparlante intelligente Bluetooth con Alexa, dalle dimensioni compatte, offre un suono ricco ed è ideale per stanze da letto e spazi ridotti. È abbastanza piccolo da stare bene ovunque, ma così potente da non passare inosservato.

Grazie alla compatibilità con Alexa, puoi usare semplicemente comandi vocali per riprodurre musica, audiolibri e podcast dai tuoi servizi preferiti, come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri ancora. Allo stesso modo, con la tua voce o l’App Alexa è possibile controllare facilmente i dispositivi intelligenti compatibili, come prese e luci.

Così facendo anche la routine quotidiana sarà molto più semplice: Alexa può impostare un timer, controllare il meteo, leggere le notizie, effettuare una chiamata, rispondere alle tue domande e molto altro ancora. In più, collegando il tuo smartphone tramite Bluetooth, il dispositivo diffonde la musica in tutta la stanza con un audio eccezionale ed immersivo.

Ricorda che Alexa inizierà ad ascoltarti solo quando il tuo dispositivo sentirà la parola di attivazione “Alexa” e l’indicatore luminoso diventerà blu. Per finire, la sicurezza è garantita in quanto echo Pop è stato progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

Oggi Echo Pop con Alexa integrata è disponibile su Amazon a soli 29 euro grazie ad uno sconto del 9%. È ora di rendere la tua vita più semplice e smart!

