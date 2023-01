Echo Dot di quinta generazione gode di uno sconto incredibile su Amazon

Con la quinta generazione di Echo Dot con orologio è possibile ottenere il massimo dalla serie di altoparlanti intelligenti di Amazon. L'audio non è eccezionale, ma lo schermo migliorato è comodo per controllare l'ora, il meteo e i nomi delle canzoni. È stato progettato come alternativa più economica all'Echo originale e offre le stesse funzionalità, tra cui l'interazione vocale con Alexa, l'automazione domestica intelligente e l'accesso a centinaia di migliaia di abilità di Alexa. Inoltre, il costo ridotto dell'altoparlante rende possibile l'installazione in diverse stanze senza dover rinunciare al budget. Acquistalo su Amazon a soli 49,99€ invece di 69,99€.

Amazon ha iniziato a vendere una versione migliorata di Echo Dot con orologio a partire dal modello di terza generazione. Questo lo rende un ottimo accessorio per il comodino o per qualsiasi altro luogo in cui sia necessario controllare l'ora. La versione di quinta generazione mantiene lo stesso layout di base dei suoi predecessori, ma ora ha un display dell'ora molto più preciso e altri fantastici aggiornamenti.

Il display LED migliorato del nuovo modello è una delle novità più rilevanti. A differenza dei suoi predecessori, l'Echo Show di terza generazione è in grado di mostrare più di un semplice orologio. È ora possibile visualizzare il titolo della musica in riproduzione, il meteo attuale, il numero di avvisi Alexa in attesa e altro ancora. Lo schermo del nuovo Echo Dot è molto più leggibile da lontano rispetto a quello dell’Echo Dot di quarta generazione con orologio. Tramite l'app Alexa è possibile regolare la luminosità dell'orologio e c'è anche un'opzione che consente allo schermo di adattarsi alle condizioni di luce. Il nuovo accelerometro sulla parte superiore consente di spegnere la sveglia con un semplice tocco al mattino.

Anche se è possibile chiedere ad Alexa di leggere le statistiche, il fatto che vengano visualizzate sullo schermo è un'aggiunta piacevole che apre ulteriori possibilità di utilizzo della funzione più importante del modello aggiornato. Amazon sostiene che il nuovo Echo Dot con altoparlante frontale da 1,73 pollici offre una qualità audio superiore. Si tratta di un miglioramento significativo rispetto all'altoparlante da 1,6 pollici incluso nella versione precedente. Approfitta ora dello sconto del 29% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.