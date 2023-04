Echo Dot di quinta generazione (2022) in offerta ad un prezzo incredibile su Amazon

L'Amazon Echo Dot esiste da otto anni, eppure è ancora uno degli altoparlanti intelligenti più popolari sul mercato. L'attuale dispositivo di quinta generazione ha un aspetto simile ai predecessori, ma presenta significativi aggiornamenti funzionali. Se siete alla ricerca di un nuovo altoparlante intelligente, questo è quello che fa per voi. Acquistalo su Amazon a soli 34,99€ invece di 64,99€.

L'installazione di Amazon Echo Dot è rapida e semplice. Grazie alle istruzioni vocali e all'app Alexa, anche i non addetti ai lavori possono installarlo e farlo funzionare in pochi secondi. Inoltre, la quinta generazione di Echo Dot è dotata di un sensore della temperatura ambiente, utile per alcune abilità di Alexa. È anche dotato di Eero (tecnologia Wi-Fi extender), in grado di espandere il segnale Wi-Fi.

L'aumento della qualità audio di Amazon Echo Dot di quinta generazione è uno dei miglioramenti più importanti. Rispetto ai suoi predecessori, dispone di un altoparlante frontale più grande da 1,73 pollici, che offre una risposta in frequenza più ampia e bassi più profondi. La qualità del suono è notevolmente migliorata, ma non può essere paragonata a quella del più costoso altoparlante Echo.

La quinta generazione di Amazon Echo Dot include la funzionalità Tap gesture, che consente di mettere in pausa la musica o di spegnere le sveglie con un solo tocco. Questa funzione è utile per chi non vuole conversare di prima mattina. L'Amazon Echo Dot di quinta generazione, come i suoi predecessori, dispone di un'ampia libreria di funzioni Alexa che gli consentono di fare praticamente tutto ciò che si può pensare di fare con un altoparlante intelligente.

Amazon Echo Dot di quinta generazione è semplice da configurare e utilizzare. È una scelta pratica per ogni area della casa e si adatta a quasi tutti i posti in cui c'è un armadio o una scrivania. Tuttavia, non è un altoparlante portatile e deve essere collegato alla rete elettrica.

Il dispositivo è un'alternativa migliore rispetto ai suoi predecessori grazie alla maggiore qualità audio, al supporto dei gesti touch e al sensore di temperatura ambientale. Se siete alla ricerca di un nuovo altoparlante intelligente, la quinta generazione di Amazon Echo Dot è una buona opzione. Approfitta ora dello sconto del 46% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

