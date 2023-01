Echo Dot di 5a generazione: SUPER sconto su Amazon

La comodità dei prodotti targati Amazon, soprattutto quelli che hanno Alexa integrata, sono ormai prassi all'interno delle nostre case, utilissimi non solo per il semplice ascoltare musica, ma anche per tutto ciò che concerne il lato più casalingo, dall'accendere e spegnere vocalmente le luci, all'impostare delle sveglie e dei promemoria, fino ad arrivare a cose ancora più particolari (ma non per questo complesse). Per questo ormai in ogni stanza della nostra casa non può mancare un dispositivo Echo Dot, che di generazione in generazione vanno a migliorarsi e ad arricchire il pacchetto.

Se volete avvicinarvi per la prima volta, o arricchire di più la vostra casa, oggi è il momento giusto per farlo. Oggi Amazon offre il nuovo Echo Dot di quinta generazione (modello 2022) a soli 64,99€ con uno sconto del 31%, di colore bianco ghiaccio, con orologio e Amazon Smart Plug (la presa intelligente con connettività Wi-Fi).

Echo Dot di 5a generazione: una casa smart (anche nel prezzo)

La vostra casa diventa sempre più intelligente grazie ad Amazon e ai suoi prodotti, che con la linea di Echo Dot è riuscita sempre più ad innovarsi e a moltiplicare le nostre comodità. Questo ultimo kit con l'Echo Dot di quinta generazione ci viene proposto in una glaciale colorazione bianca, con orologio integrato.

Le novità però stanno anche nel dispositivo stesso, con uno schermo LED migliorato col quale poter leggere al meglio tutto, dai titoli delle canzoni al meteo, comandi vocali e tattili, e un suono pieno e avvolgente nonostante le dimensioni contenute. Insomma, un vero gioiello che semplificherà molte delle vostre azioni in casa.

