Echo Dot di 4ª generazione in offerta speciale su Amazon: sconto incredibile del 58%

Porta Alexa nella tua casa con l'Echo Dot di quarta generazione. È dotato di connettività Bluetooth e Wi-Fi, mentre l'assistente vocale integrato consente di utilizzare il controllo vocale per avere informazioni sul meteo e traffico, riprodurre musica e altro ancora. L'audio viene emesso tramite un driver full-range da 1,6" oppure puoi inviare l'audio ad una coppia di altoparlanti amplificati con l'uscita da 1/8". Acquistalo su Amazon a soli 24,99€ invece di 59,99€.

Usa la tua voce per riprodurre un brano, un artista o un genere tramite Amazon Music, Apple Music, Spotify e Pandora. Imposta timer, poni domande, aggiungi elementi agli elenchi e crea eventi e promemoria del calendario. Controlla il traffico e il meteo o ascolta le notizie. Accedi a decine di migliaia di abilità come Headspace o Sleep Sounds. E fai tutto solo con la tua voce.

Gestisci i dispositivi smart compatibili usando la tua voce. Accendi la lampada prima di alzarti dal letto, abbassa le luci del divano per guardare un film o alza il termostato mentre esci.

Alexa Guard inoltre può aiutarti a mantenere la tua casa più sicura: configuralo gratuitamente nell'app Alexa per ricevere avvisi sui dispositivi mobili se il tuo dispositivo Echo rileva il suono di un rilevatore di fumo o vetri infranti mentre sei via. Abbonati a Guard Plus per ricevere ancora più aiuto per proteggere la tua casa, come un numero verde di emergenza che puoi chiamare solo con la tua voce e altro ancora.

Rendi Alexa adatta ai bambini senza costi aggiuntivi. Attiva il controllo genitori con Amazon Kids (FreeTime), direttamente nell'app Alexa. Alexa fornirà automaticamente risposte adatte ai bambini, filtrerà brani espliciti, bloccherà gli acquisti e consentirà ai bambini di chiamare i contatti approvati. I genitori possono anche impostare limiti di tempo. Se desideri sbloccare più contenuti adatti ai bambini, il servizio di abbonamento Amazon Kids+ (FreeTime Unlimited) opzionale offre ai bambini l'accesso a migliaia di ore di libri Audible, giochi interattivi e abilità educative.

L'Echo Dot possiede anche un pulsante di spegnimento per il microfono. Hai anche il controllo sulle registrazioni vocali e puoi visualizzarle, ascoltarle o eliminarle in qualsiasi momento. Approfitta ora dello sconto del 58% su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

