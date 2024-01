Echo Dot Alexa in SCONTO FOLLE su Amazon: PREZZO SHOCK

Disporre di Echo Dot (Alexa) è un passo in avanti verso una casa sempre più smart e intelligente, integrandolo così in un ecosistema smart home all'avanguardia. Oggi, su Amazon, Echo Dot Alexa è in sconto del 40% per un costo finale di 39€.

Alexa scontatissima del 40% su Amazon

L'Echo Dot di quinta generazione offre un'esperienza audio senza precedenti con una qualità migliorata rispetto ai modelli precedenti, questo dispositivo con Alexa si distingue per la sua capacità di offrire un'esperienza musicale avvincente.

La tua giornata diventa più gestibile grazie ad Alexa, sempre pronta ad aiutarti. Chiedi previsioni del tempo, imposta timer con la tua voce, ricevi risposte alle tue domande o ascolta le barzellette più divertenti. Se hai bisogno di qualche minuto in più al mattino, puoi toccare il tuo Echo Dot per posporre la sveglia.

Grazie al controllo vocale, gestisci i dispositivi per la casa intelligente compatibili con il tuo Echo Dot. Le nuove routine consentono, ad esempio, al ventilatore di attivarsi quando la temperatura supera il livello desiderato. Sfrutta al massimo le funzionalità dell'Echo Dot. Progettato per garantire la tua privacy, Echo Dot include un pulsante dedicato per disattivare i microfoni quando necessario.

Inoltre, l'Eco Dot è amico dell'ambiente, seguendo il Climate Pledge Friendly. Il 99% dell'imballaggio proviene da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili, il 95% del tessuto è riciclato post-consumo e il 55% della plastica è riciclata post-consumo, dimostrando l'impegno verso la sostenibilità.

Su Amazon, oggi, è possibile risparmiare il 40% su Echo Dot di quinta generazione con Alexa integrato per un prezzo totale di 39€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.