Amazon non è di certo nuova a bundle riguardanti la domotica proposti a prezzi più che vantaggiosi. In alcuni casi, però, lo sconto è così esagerato che sorge un dubbio: è forse un errore di prezzo? Non si può restare indifferenti ad esempio al risparmio di 135€ sul bundle che include l'Echo Dot di 5ª generazione e il Ring Intercom (un accessorio che rende smart addirittura il citofono). Con la promo odierna, il kit costa solo 59,99€ anziché 195€. Da non credere. La ciliegina sulla torta? La spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Echo Dot 5ª Gen e Ring Intercom: un bundle fantastico ad un prezzo fenomenale (-69%)

Echo Dot 5ª Gen: senti che musica!

Amazon lo presenta come l'Echo Dot con il miglior audio di sempre grazie a voci più nitide, bassi più profondi e - più in generale - un suono più ricco. Lo smart speaker è esteticamente molto gradevole, con un rivestimento in tessuto che si sposa alla perfezione con alcuni elementi in plastica dura. E nella parte bassa, in prossimità della base d'appoggio, c'è l'ormai iconico ring azzurro, che è impossibile ormai non associare ad Amazon.

Design a parte, l'altoparlante è il partner perfetto per la domotica. Innanzitutto lo puoi usare con i comandi vocali chiedendo praticamente qualsiasi cosa ad Alexa, forse il miglior assistente virtuale oggi in circolazione. Controllare gli altri prodotti smart sparsi per casa, ascoltare le ultime notizie e/o le previsioni meteo, ascoltare un po' di musica (Spotify, Amazon Music, Apple Music e così via), e tanto altro ancora.

Ring Intercom: da oggi anche il citofono è smart

Il Ring Intercom vanta una pacchetto di funzionalità davvero niente male. Innanzitutto l'installazione è semplicissima: collega il device al tuo citofono interno in modo rapido (montaggio a parete, con strisce adesive o viti in dotazione) e senza la necessità di effettuare modifiche al sistema di citofonia dell'intero edificio.

Una volta installato, con l'Intercom ricevi notifiche istantanee sul tuo smartphone/tablet ogni volta che il citofono suona. Puoi parlare con chiunque stia bussando direttamente dal tuo smartphone (scarica l'app Ring per iOS o Android), e dallo stesso puoi anche farlo entrare nell'edificio. E attenzione, non ti parlo di una funzione a pagamento, ma di un servizio completamente gratuito.

Ma c'è dell'altro, perché con il Ring Intercom hai anche la possibilità di far entrare nell'edificio autonomamente le persone di cui fidi di più. Ti basta inviare loro una Chiave Ospite tramite l'app Ring e puoi anche impostare il periodo di attivazione (giorni o determinati orari della giornata). Ma ricorda, è sempre tutto nelle tue mani, quindi puoi anche revocare l'accesso.

La vera chicca però è la seguente, e ti assicuro che è sbalorditiva. Amazon può controllare al posto tuo le consegne Amazon a casa tua. Impostando la Verifica Automatica per le consegne Amazon, gli autisti - dopo una verifica - possono entrare direttamente nell'edificio ed effettuare la consegna, appunto, all'interno.

Compatibilità

Amazon, giustamente, precisa che il Ring Intercom può essere abbinato solo a citofoni compatibili. Per questo motivo, è assolutamente consigliato verificare che il proprio citofono sia supportato. Puoi farlo dalla pagina del prodotto, cliccando su "Verifica la compatibilità".

