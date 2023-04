Echo Dot 5ª Gen + Lampadina smart: BOMBA Amazon -46%

Il mercato degli smart speaker è in continua espansione, con giganti dell'industria tech che sfornano nuovi prodotti ogni anno o quasi. Ti parlo di Apple, Google, ma anche Amazon. A proposito del colosso di Seattle, tra i suoi device più apprezzati c'è l'Echo Dot di 5ª generazione (modello 2022), che oggi puoi acquistare a soli 42,98€ in un bundle che include anche una lampadina smart di TP-Link. Lo sconto è del 46%, ed è davvero sbalorditivo.

Echo Dot 5ª generazione: il bundle definitivo è scontato del 46%

A detta di Amazon, quello di quinta generazione (2022) è l'Echo Dot con il miglior audio di sempre. E chi siamo noi per contraddire l'azienda statunitense? Il device smart assicura un'esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti modelli, con voci più nitide, bassi più profondi e suono più ricco in generale.

L'altoparlante smart è ovviamente compatibile con i principali servizi streaming musicali, tra cui Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer. E puoi avviare la riproduzione di un determinato brano anche tramite i comandi vocali, chiedendo aiuto ad Alexa.

L'assistente virtuale, ovviamente, serve anche ad altro. Lo puoi chiamare in causa per le ultime notizie, le previsioni meteo, farti raccontare una barzelletta o per controllare con la tua voce gli altri dispositivi smart che hai in casa. Tra cui la lampadina smart di TP-Link.

Di tipo E27 (standard più comune), la lampadina Tapo è multicolore, quindi è perfetta per creare l'atmosfera giusta in qualsiasi circostanza.

Progetta facilmente scenari per la tua routine o attività quotidiana personalizzando luminosità, temperatura della luce e colori, con 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere.

Inoltre, puoi impostare programmi e scenari, così una volta trovata la "formula magica", sarà sempre a tua disposizione.

Il bundle con Echo Dot 5ª generazione (2022) e lampadina smart TP-Link, come detto, è scontato del 46% e questo significa che puoi concludere l'acquisto a meno di 45€. Se sei interessato/a, ti consiglio di aggiungerlo in fretta al tuo carrello Amazon, la promo potrebbe infatti avere breve durata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.