Echo di quarta generazione per controllo dispositivi intelligenti in sconto del 35% su Amazon

Grazie al nuovo dispositivo intelligente di Amazon, l'Echo Dot di quarta generazione, potrai connettere tutti i dispositivi intelligenti tramite Bluetooth e Wi-Fi e grazie all'assistente vocale integrato, riuscirai a comandarli in modo semplice e veloce. L'audio viene emesso tramite il driver full-range da 1,6" e puoi collegarlo direttamente agli amplificatori grazie all'uscita da 1/8".

Usa il controllo vocale per riprodurre la tua playlist preferita tramite Amazon Music, Apple Music o Spotify. E se aggiungi Alexa in più stanze, puoi ascoltare per tutta casa: musica, stazioni radio e podcast tramiteAudible.

Nato per essere versatile: con l'Echo Dot puoi impostare timer, aggiungere elementi agli elenchi e creare eventi e promemoria direttamente sul calendario, sia da telefono che da Echo e puoi accedere a decine di migliaia di abilità di Alexa, come Headspace o Sleep Sounds.

Gestisci i dispositivi smart home compatibili usando la tua voce. Puoi accendere la luce prima di alzarti dal letto, abbassare la luminosità della lampada per guardare un film o alzare il termostato prima di uscire di casa. Alexa Guard può aiutarti a mantenere la tua casa sicura, basta configurarlo gratuitamente sull'app Alexa.

Inoltre il dispositivo è adatto per chi ha bambini; attiva il controllo genitori con Amazon Kids direttamente nell'app per configurare programmi adatti ai bambini, filtrano brani espliciti e bloccando gli acquisti se necessario. Se desideri sbloccare più contenuti adatti ai bambini, il servizio di abbonamento Amazon Kids+ (FreeTime Unlimited) offre ai bambini l'accesso a migliaia di ore di libri su Audible, giochi interattivi e abilità educative.

