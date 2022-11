Echo Buds di seconda generazione con cancellazione del rumore Bose in sconto del 50% su Amazon

Gli auricolari in-ear Echo Buds True Wireless di Amazon non sono solo di alta qualità, ma hanno integrato all'interno l'assistente digitale Alexa che può essere controllato tramite l'app Alexa sul tuo dispositivo iOS o Android. Acquistale ora su Amazon a soli 59,99€ invece di 119,99€.

Alexa è il tuo compagno digitale che può essere controllato tramite la tua voce per gestire una moltitudine di prodotti smart. Puoi chiedere ad Alexa di regolare il volume, riprodurre un brano o un audiolibro, impostare un timer, navigare su internet, chiamare un Uber: tutto ciò che devi fare è chiedere. Alexa ha decine di migliaia di skills che ti consentono di utilizzare il telefono e le app tramite comandi vocali.

Per quanto riguarda l'audio, le Echo Buds utilizzano due driver Knowles di alta fattura. Le batterie integrate offrono fino a 5 ore di riproduzione, mentre la custodia di ricarica ti permetterà di avere altre 15 ore di autonomia. Per migliorare ulteriormente la tua esperienza con gli auricolari, gli Echo Buds dispongono anche della tecnologia Bose Active Noise Reduction, progettata per ridurre attivamente il rumore di fondo.

Durante l'utilizzo di Bose Active Noise Reduction, puoi toccare due volte gli Echo Buds per abilitare la modalità Passthrough. Quest'ultima filtra i suoni ambientali in modo da poter avere una conversazione veloce o essere più consapevole dell'ambiente circostante. Toccali di nuovo due volte per riattivare la riduzione attiva del rumore.

Tieni premuti gli Echo Buds per interagire con un altro assistente digitale sul tuo dispositivo. Gli Echo Buds supportano sia Siri che Google Assistant. Nella scatola sono presenti inoltre altri 3 tipi di cuscinetti. E non manca la privacy: avrai infatti la possibilità di disattivare i microfoni tramite l'app Alexa. Puoi anche visualizzare, ascoltare o eliminare le tue registrazioni vocali in qualsiasi momento. Approfitta ora dello sconto del 50% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

