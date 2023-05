Echo Buds: auricolari wireless con cancellazione rumore al 46%

Se hai deciso di acquistare degli auricolari wireless di ottima qualità dai un'occhiata a questi che ti segnalo oggi che sono anche in offerta. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Echo Buds di 2ª generazione a soli 74,99 euro, invece che 139,99 euro.

Ebbene sì, in questo momento puoi avvalerti di uno sconto del 46% che ti permette di risparmiare ben 65 euro sul totale. Un affare da non perdere dunque. Soprattutto perché ti porti a casa delle cuffiette Bluetooth eccezionali. Sono leggere e comodissime, hanno una mega batteria e le puoi anche ricaricare in modalità wireless.

Echo Buds: il prezzo crolla su Amazon, da prendere al volo

Gli Echo Buds di 2ª generazione sono studiati e progettati per poterli indossare per tanto tempo senza nemmeno renderti conto di averli. Hanno un design in-ear molto confortevole e sono leggerissimi. E poi in confezione troverai 4 paia di gommini e 2 paia di inserti ad aletta tutti di diverse misure, così potrai scegliere quella che più si adatta te.

Ogni auricolare possiede 3 microfoni con cancellazione attiva del rumore e modalità ambiente che ti permette quindi di scegliere se immergersi completamente in ciò che stai ascoltando o sentire quello che c'è intorno a te. I driver dinamici offrono ottime performance e un'auto spettacolare. Potrai anche parlare facilmente con Alexa. Inoltre possiedono un'autonomia di 5 ore con una sola ricarica e 15 ore grazie alla custodia che puoi ricaricare in modalità wireless.

Fai in fretta perché un'offerta così vantaggiosa non potrà durare ancora molto. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista i tuoi Echo Buds di 2ª generazione a soli 74,99 euro, invece che 139,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

