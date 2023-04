A sorpresa, dopo il superlativo sconto proposto durante le Offerte di Primavera, gli Echo Buds di 2ª generazione tornato in super sconto su Amazon. Oggi puoi infatti acquistare gli auricolari Bluetooth con Alexa a soli 64,99€ anziché 120€ . Merito dello sconto immediato del 46%, valido anche se scegli di pagare in 5 rate da 13€ al mese, senza interessi né costi nascosti.

Echo Buds 2ª gen.: gli auricolari Bluetooth con cancellazione attiva del rumore e Alexa

Gli Echo Buds di seconda generazione sono auricolari Bluetooth con supporto all'audio dinamico e alla cancellazione attiva del rumore (ANC). La qualità dei driver garantisce un audio nitido e bilanciato, il design in-ear che aderisce perfettamente all'orecchio e la cancellazione attiva del rumore eliminano invece rumori di sottofondo.

A proposito del design, gli Echo Buds firmati Amazon sono piccoli, leggeri e resistenti al sudore, quindi puoi indossarli anche in palestra e in sessioni d'allenamento all'aperto. Anche quelle più intense.

Essendo a marchio Amazon, non poteva di certo mancare il pieno supporto di Alexa. Puoi infatti ascoltare musica in streaming, podcast e audiolibri Audible con un semplice comando vocale. In alternativa, puoi chiedere "aiuto" ad altri assistenti vocali, ovvero Siri (iOS) e Google Assistant (Android).

Concludo questa breve presentazione segnalandoti una caratteristica che dovrebbe interessare tutti coloro che sono alla ricerca di auricolari wireless: la batteria. Gli Echo Buds di seconda generazione garantiscono 5 ore di riproduzione musicale con un solo ciclo di ricarica, e se consideri anche l'energia messa a disposizione dalla custodia, le ore diventano addirittura 15.

Lo sconto del 46% è certamente invitante ma potrebbe avere breve durata. Per questo motivo ti consiglio di completare l'acquisto subito, se davvero interessato/a.

