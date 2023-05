Con Amazon ogni giorno potrebbe essere quello giusto per completare un clamoroso affare. E "clamoroso" è l'aggettivo giusto, perché poter risparmiare addirittura il 46% sull'acquisto degli ottimi Echo Buds di seconda generazione non è qualcosa che capita poi così spesso.

Gli auricolari Bluetooth del gigante di Seattle - compatibili sia con Android che iOS - passano dunque da 140€ a 74,99€, spedizione compresa. Puoi anche pagare a rate a interessi zero: 5 rate da 15€ al mese.

Echo Buds (2ª gen): Amazon alza la voce e li sconta addirittura del 46%

Gli Echo Buds di seconda generazione sono auricolari Bluetooth con supporto all'audio dinamico e alla cancellazione attiva del rumore (ANC). La qualità dei driver garantisce un audio nitido e bilanciato, il design in-ear che aderisce perfettamente all'orecchio e la cancellazione attiva del rumore eliminano invece rumori di sottofondo.

A proposito del design, gli Echo Buds firmati Amazon sono piccoli, leggeri e resistenti al sudore, quindi puoi indossarli anche in palestra e in sessioni d'allenamento all'aperto. Anche quelle più intense.

Essendo a marchio Amazon, non poteva di certo mancare il pieno supporto di Alexa. Puoi infatti ascoltare musica in streaming, podcast e audiolibri Audible con un semplice comando vocale. In alternativa, puoi chiedere "aiuto" ad altri assistenti vocali, ovvero Siri (iOS) e Google Assistant (Android).

Concludo questa breve presentazione segnalandoti una caratteristica che dovrebbe interessare tutti coloro che sono alla ricerca di auricolari wireless: la batteria. Gli Echo Buds di seconda generazione garantiscono 5 ore di riproduzione musicale con un solo ciclo di ricarica, e se consideri anche l'energia messa a disposizione dalla custodia, le ore diventano addirittura 15.

Lo sconto del 46% è certamente invitante ma potrebbe avere breve durata. Per questo motivo ti consiglio di completare l'acquisto subito, se davvero interessato/a.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.