Echo (4ª generazione): tutte le funzionalità di Alexa IN SCONTO

Fin dai tempi della sua presentazione, Alexa, ha scosso l'intero mercato dei dispositivi per la casa smart. Si tratta di uno di quei device destinati a cambiare il mondo della tecnologia e dell'elettronica. Le funzionalità sono davvero infinite così come, ad essere infinite, sono le potenzialità. Spesso Amazon mette in sconto questi prodotti e spesso le opportunità di portarseli a casa sono molto vantaggiose e interessanti. Esattamente come, in questo caso, l'Alexa Echo di 4ª generazione proposto al 25% di sconto per un prezzo finale di 89,99€.

Alexa Echo in sconto, tutte le funzionalità al massimo livello ad un prezzo competitivo!

Questa 4ª generazione di Alexa Echo alza il livello di tutte le funzionalità di questo device. Echo ti offre alti nitidi, medi dinamici e bassi profondi, per un suono ricco e definito che si adatta automaticamente a qualsiasi ambiente. Supporta l’audio HD senza perdita di dati (lossless), disponibile con i servizi di musica in streaming compatibili, come Amazon Music HD. Con l'hub integrato, è facile configurare i dispositivi Zigbee e Matter compatibili per controllare luci, serrature e sensori con comandi vocali. Effettua una chiamata verso altri dispositivi Alexa senza dover usare le mani.

Chiama immediatamente un dispositivo in un'altra stanza con Drop In o annuncia a tutti che la cena è pronta. Echo è stato costruito con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni. Chiedi ad Alexa di rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie, controllare dispositivi per Casa Intelligente e molto altro. Una rivoluzione dal quale sarà difficile sfuggire grazie a questo sconto!

L'offerta, dunque, ribadiamolo, prevede un 25% di sconto per acquistare Alexa Echo (4ª generazione) al prezzo finale di 89,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.