Ecco quale conto ti offre interessi fino al 5% per 6 mesi e zero spese

Se c’è una soluzione bancaria completamente digitale e versatile che merita particolare attenzione, questa è SelfyConto di Banca Mediolanum.

Si tratta di un conto corrente online privo di spese e che offre un tasso di interesse davvero vantaggioso. Se vuoi saperne di più, continua a leggere.

SelfyConto di Banca Mediolanum: canone zero e interessi al 5% per 6 mesi

Il conto SelfyConto di Banca Mediolanum è a canone zero soltanto per il primo anno. Successivamente, pagherai soltanto 3,75 euro all’anno. Invece, se sei un Under 30, il canone continuerà a essere gratuito fino al compimento dei 30 anni.

Ma c’è di più: se vincoli una somma di denaro per 6 mesi, otterrai un tasso di interesse pari al 5%. Questa è una grande opportunità per far crescere i tuoi risparmi.

Tutte le operazioni potrai gestirle comodamente dall’app Mediolanum. In questo modo, potrai tenere sotto controllo i movimenti del conto, investire il tuo denaro in fondi comuni di investimento oppure fare trading online.

Poi c’è la carta di debito contactless gratuita, che è prodotta al 100% con PVC riciclato. Con questa carta puoi pagare sia online che nei negozi fisici e prelevare gratuitamente presso gli ATM. Bonifici SEPA online e domiciliazioni sono altre operazioni possibili.

Ci sono altri servizi offerti da questo conto corrente, come le assicurazioni e prestiti “fast”. Insomma, questo conto Mediolanum è veramente conveniente.

Oltre a poter gestire il tuo denaro dove e quando vuoi, non ci sono spese nascoste e puoi far crescere i tuoi risparmi. Clicca sul bottone qui sotto e aprilo!

Apri il conto OGGI STESSO

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.