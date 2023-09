Ecco la VPN veloce e sicura che costa quanto 2 caffè al mese

CyberGhost è uno dei servizi VPN più popolari presenti oggi in Italia. Deve la sua popolarità non solo alla velocità dei server VPN, ma anche alla sicurezza che garantisce a tutti gli utenti. A questo poi si aggiungono prezzi ultra concorrenziali.

Oggi è ancora più conveniente attivare CyberGhost VPN, grazie all'ultima offerta: 82% di sconto per 2 anni più 2 mesi extra in regalo. Di fatto, paghi appena 2,19 euro al mese per 24 mesi, altri 2 poi te li regala CyberGhost. E se non sei soddisfatto del servizio, puoi richiedere il rimborso completo entro 45 giorni dall'acquisto.

La grande offerta di CyberGhost: 82% di sconto + 2 mesi gratis

Con CyberGhost metti al sicuro le tue informazioni digitali. Nessuno scoprirà mai né la tua vera posizione né la tua identità, qualunque cosa tu stia facendo su Internet, dunque sia che tu stia giocando, guardando un evento sportivo in streaming o acquistando un articolo.

A tua disposizione hai un enorme numero di server dislocati in tantissimi Paesi sparsi in tutto il mondo (America, Europa, Africa e Asia). Goditi una velocità superiore alla concorrenza, così da guardare lo sport in diretta, scaricare file di grandi dimensioni e giocare online senza limiti.

Tutto questo con la crittografia AES a 256 bit, la migliore del settore. Per intenderci, la stessa utilizzata dal governo degli Stati Uniti d'America.

Cogli al volo l'offerta a tempo limitato di CyberGhost per pagare uno dei migliori servizi VPN in Italia soli 2,19 euro al mese per 2 anni. Attivando l'offerta ora benefici anche di 2 mesi extra in regalo. Puoi accedere alla promo tramite la pagina dedicata del sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.