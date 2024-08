Ecco la carta prepagata ideale da affiancare al conto principale per la vacanza

Le vacanze sono momenti di relax e di divertimento da vivere intensamente, ma possono essere rovinate dalle spese impreviste e dalla gestione complicata del denaro. Fortunatamente, la carta prepagata ideale esiste e si chiama HYPE.

La fintech offre tre varianti di conti: Standard (gratuito), Next (2,90€ al mese) e Premium (€9,90 al mese). Ognuna si adatta a diverse esigenze, e include una serie di servizi, anche assicurativi, che ti permettono di mantenere il controllo totale sul tuo denaro.

HYPE: la carta prepagata ideale per tutte le tue esigenze

HYPE mette a disposizione sia una carta fisica che virtuale, perfette per acquisti online e nei negozi. Puoi dire addio alle preoccupazioni per la sicurezza: con un semplice tap sull’app, la tua carta può essere bloccata e sbloccata in ogni momento. Dimentica quindi le ansie legate a furti o smarrimenti.

HYPE ti aiuta anche a risparmiare. Grazie alla funzione "box risparmio", è facilissimo mettere da parte denaro per qualsiasi obiettivo (un viaggio, un regalo o un acquisto importante). L'app ti aiuta a raggiungere la cifra che hai stabilito entro una certa data, gestendo automaticamente le tue finanze.

Lo shopping attraverso l'app HYPE è ancora più divertente grazie al cashback fino al 10%. Ogni acquisto diventa una piccola fonte di guadagno, rendendo ogni spesa grava un po' meno sul portafoglio.

Con la funzione Radar, invece, puoi monitorare tutte le tue spese in tempo reale. Capirai facilmente dove finiscono i tuoi soldi e potrai ottimizzare le tue uscite, seguendo i suggerimenti personalizzati su come risparmiare. Il tutto direttamente dal tuo smartphone.

Insomma, durante le vacanze, HYPE diventa un alleato davvero prezioso. Goditi le tue vacanze senza preoccupazioni finanziarie e concentra le tue energie sulle esperienze da vivere, sapendo che hai dalla tua la carta prepagata ideale.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.