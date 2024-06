Ecco la carta prepagata che ti porta in vacanza senza pensieri

La carta prepagata che ti porta in vacanza senza pensieri è finalmente arrivata. Se pensi che tra voli in ritardo e bagagli smarriti, la tranquillità in viaggio sia un miraggio, forse non conosci ancora HYPE Premium. Questo conto online all inclusive ti fa vivere le vacanze con la pace di chi sa che ha tutto sotto controllo.

HYPE Premium offre davvero tanto: prelievi e pagamenti gratuiti ovunque, carta di debito World Elite Mastercard, assistenza prioritaria anche via WhatsApp e un’assicurazione viaggio che copre persino le spese mediche. Poi c’è il bonus di 25 euro, che ottieni se usi il codice promo CIAOHYPER durante la registrazione.

Vai in vacanza senza pensieri con HYPE Premium

Un altro grande vantaggio di HYPE Premium è la possibilità di effettuare bonifici istantanei gratuiti, mentre altre banche spesso ti fanno pagare per questo servizio. Non solo: puoi pagare bollette e fare ricariche senza commissioni e ricaricare il tuo conto HYPE senza alcun limite.

Dicevamo dell'assicurazione viaggio inclusa. Questa copre i ritardi dei voli, lo smarrimento dei bagagli, le spese mediche e altro. Inoltre, hai accesso ai fast track gratuiti negli aeroporti di Napoli, Torino, Olbia, Venezia, Milano Linate e Roma Fiumicino. Sentiti come un VIP mentre eviti le file chilometriche.

Per beneficiare di tutti questi vantaggi, registrati subito a HYPE Premium usando il codice promo CIAOHYPER per ottenere i 25 euro di bonus da spendere come preferisci. Il tutto in pochi semplici click.

HYPE Premium sembra davvero pensato per chi vuole andare in vacanza senza pensieri. Con tutti questi vantaggi, perdere tempo in fila o preoccuparsi dei costi di prelievo o di bonifici mentre sei all’estero sarà solo un lontano ricordo. Lascia che HYPE Premium si occupi delle noie, tu goditi solo il relax.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi