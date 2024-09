Ecco la carta che dovresti avere se ti appassiona il trading online

Il trading online sta diventando sempre più diffuso, quindi non è più possibile ignorare l'importanza di una carta che renda semplice e conveniente l'uso delle criptovalute. Wirex è una piattaforma nata con un solo obiettivo: rendere i pagamenti in criptovaluta comuni a tanti. Grazie alla sua carta, i tuoi investimenti in cripto come Bitcoin, Ethereum e altre possono finalmente trovare un posto dove stare.

Trading online: il futuro dei pagamenti in criptovalute

Wirex, attiva dal 2015, ha un portafoglio di oltre 4,5 milioni di utenti in tutto il mondo. Il segreto del suo successo? La facilità d'uso e le caratteristiche uniche della piattaforma. Una delle caratteristiche più apprezzate è il cryptoback, che consente di guadagnare premi in criptovalute su ogni acquisto effettuato. A seconda del tipo di account, è possibile ottenere fino all'8% di cashaback.

L’iscrizione a Wirex fa fatta direttamente sul sito ufficiale. Una volta iscritto, puoi scegliere tra diverse tipologie di carta: virtuale o fisica. La prima è perfetta per gli acquisti online, mentre la seconda ti permette di utilizzare la tua criptovaluta anche nei negozi fisici.

Un altro punto di forza di Wirex è il suo conto multivaluta. Supporta oltre 250 asset digitali e ben 9 valute tradizionali, inclusi euro, dollari, sterline e yen. Inoltre, i cambi valuta sono privi di commissioni.

Gli account sono tre: Standard, Premium ed Elite. Il piano Standard è gratuito e offre fino all'1% di cashback in criptovalute. Premium, invece, costa 9,99 euro al mese, con il cashback che arriva fino al 3%. Il migliore è il piano Elite, che costa 29,99 euro al mese e offre l’8% di cryptoback.

Quindi, se il trading online è la tua passione e vuoi massimizzare il valore dei tuoi acquisti, Wirex è senza dubbio l'opzione da considerare. Una carta, mille possibilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.