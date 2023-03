Ecco il miglior modo per condividere allegati su Gmail in sicurezza

Gmail è uno dei provider di posta elettronica più famosi al mondo, con oltre un miliardo di utenti attivi. Nonostante sia una piattaforma così utilizzata, tuttavia, non brilla certamente per sicurezza, soprattutto considerato il fatto che non dispone di un sistema di crittografia end-to-end, sebbene abbia annunciato di voler introdurre in futuro la funzionalità.

Per inviare allegati in tutta sicurezza, dovrai perciò affidarti a una piattaforma esterna come NordLocker. Si tratta di uno strumento di crittografia di alto livello, dotato di uno spazio di archiviazione cloud crittografato end-to-end, che ti consente non solo di proteggere i tuoi dati sensibili e i tuoi file sincronizzandoli su tutti i dispositivi, ma anche di condividerli in modo estremamente sicuro.

NordLocker è anche conveniente: grazie alla promozione in corso, risparmi fino al 53% di sconto sull'acquisto di uno dei due piani annuali da 500 GB e da 2 TB.

Invia i tuoi allegati con NordLocker: sicurezza garantita

Se hai quotidianamente a che fare con file che sarebbe meglio restassero privati e sicuri, allora dovrai affidarti a NordLocker piuttosto che direttamente a Gmail. Per non parlare del fatto che inviandoli semplicemente come allegati, non saprai mai chi altri li potrebbe aprire. La risposta della piattaforma a questo problema sono i "locker", ovvero cartelle crittografate in grado di tenere traccia di tutto ciò che condividi, permettendoti di concedere o revocare in qualsiasi momento l'accesso al file condiviso.

NordLocker si distingue dagli altri cloud storage proprio perché si tratta di un vault sicuro e privato, uno dei pochissimi che offre archiviazione cloud crittografata end-to-end e architettura a conoscenza zero. Il resto delle funzionalità, infatti, riflette quelle di una piattaforma cloud qualsiasi, con opzioni di condivisione, caricamento, backup e sincronizzazione file.

Per inviare allegati sicuri tramite Gmail, perciò, dovrai usare il provider e-mail soltanto come "mezzo di trasporto" e lasciar fare a NordLocker tutto il lavoro di crittografia e condivisione sicura.

Per accedere a questa utilissima funzionalità offerta da NordLocker, nonché a tutti i benefici della piattaforma, ti basta creare un account e scegliere il piano più adatto alle tue esigenze. Se vuoi un'esperienza più completa, ti consigliamo di optare per il piano da 500 GB di spazio o quello da 2 TB: puoi anche approfittare della promozione che ti permette di risparmiare dal 40 al 53% di sconto se scegli di sottoscrivere online il tuo abbonamento. Con NordLocker, potrai godere di crittografia end-to-end illimitata e supporto prioritario 24/7, per una sicurezza dei tuoi dati senza eguali.

