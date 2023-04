Ecco b-ilty, il conto corrente per aziende: ottieni 6 mesi gratis

Illimity Bank lancia b-ilty: una nuovissima offerta bancaria 100% digitale pensata per le aziende con l'obiettivo di affiancare le PMI italiane nel loro percorso di crescita. Proprio con questa mission in mente, chi aprirà un nuovo conto b-ilty nei prossimi due mesi potrà usufruire in via promozionale di canone azzerato per i primi sei mesi. Ma cosa offre b-ilty, concretamente, alle aziende italiane? Continua a leggere per scoprirlo.

Panoramica su b-ilty, il nuovo conto di Illimity Bank

B-ilty si presenta come un conto corrente 100% digitale, dedicato principalmente alla gestione finanziaria dell'impresa. Avrai a disposizione una piattaforma avanzata che ti aiuterà a tenere sempre sotto controllo l'operatività finanziaria della tua azienda. Aprendo un conto business basic, avrai a disposizione 20 bonifici SEPA in Italia e in Europa (Paesi SEE) singoli e multipli gratuiti al mese (poi 1 euro l'uno). I bonifici istantanei, invece, hanno un costo di 2 euro, mentre gli addebiti diretti SDD di 50 centesimi.

Spese di registrazione delle operazioni, Illimity Connect (la funzione per aggregare i tuoi conti correnti, anche di altre banche) e canone Internet Banking sono gratuiti, nel limite di 3 profili (poi 10 euro per utente aggiuntivo). È inclusa, gratuitamente, anche una carta di debito, mentre la carta di credito è disponibile dietro canone annuale pari a 52 euro. Con la carta di debito inclusa potrai pagare contactless nei negozi e anche online, accedere al Portale Aziende di Nexi e associarla al tuo wallet di pagamento preferito. Pagamenti e prelievi sono protetti da servizi di sicurezza Nexi già attivi.

La piattaforma digitale b-ilty ti permetterà di tenere traccia di tutti i movimenti e le attività finanziarie della tua impresa. Al suo interno potrai visualizzare grafici e dashboard in tempo reale, seguire tutte le operazioni e richiedere nuovi servizi e prodotti online senza nessuna documentazione cartacea. Inoltre, potrai dare l'accesso gratuitamente a diverse figure aziendali, come CFO, amministrativi oppure commercialisti. E se hai qualche problema o dubbio, potrai sempre rivolgerti al servizio clienti disponibile 7 giorni su 7.

Se scegli di aprire il tuo conto b-ilty entro giugno, per te i primi sei mesi di canone sono completamente gratuiti. È semplicissimo: basta collegarsi alla pagina principale della promozione e fare clic sul bottone "Apri Conto". Segui le istruzioni riportate a schermo e sei pronto per sfruttare al meglio il tuo nuovo conto digitale b-ilty.

