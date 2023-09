Tutti possediamo uno smartphone ma non tutti siamo a conoscenza del fatto che esistono dei gadget progettati per semplificarti la vita e non solo. Abbiamo selezionato per te i 5 migliori gadget per smartphone sotto i 10 euro che trovi solo su Amazon. Goditi questa magnifica selezione!

Cuffie Bluetooth

Dotate di un chip Bluetooth 5.2 queste cuffie non solo sono comode e super ergonomiche ma sono anche facilissime da usare. Inoltre ti basta aprire il coperchio del vano cuffie e si collegheranno automaticamente al dispositivo precedentemente accoppiato. Disponi di un'autonomia fino a 30 ore di utilizzo ma soprattutto adesso sono tue con lo sconto dell'80% quindi le paghi solamente 9,99 euro su Amazon!

Mini Power Bank da 5000mAh

Grazie alle sue dimensioni davvero ridotte puoi portarlo sempre con te ovunque senza accorgertene e al tempo stesso sapere di non rimanere mai a secco di energia. Sebbene sia davvero piccolo questo presenta ben 2 uscite che ti consentono di ricaricare 2 dispositivi contemporaneamente. Su Amazon ti costa pochissimo.

Kit obiettivi 3 in 1

Tra i gadget per smartphone più curiosi, utili ed economici rientra sicuramente questo kit di obiettivi. Con questo accessorio puoi sbizzarrirti e scattare foto come non hai mai fatto prima. Il kit è facilissimo da usare. Dotato di morsetti rimovibili e portatili con gomma morbida per proteggere il telefono da urti e graffi, è anche facile da installare e rimuovere, si collega a tutti gli smartphone con una fotocamera posteriore con un obiettivo.

Ovviamente è universale quindi compatibile con qualsiasi tipologia e marca di smartphone. Su Amazon adesso ti costa solamente 6,89 euro.

Gadget per smartphone: set per pulizia

Questo set per la pulizia è davvero super versatile e oltre che per la pulizia del tuo smartphone potrai usarlo anche per pulire auricolari, tastiera e molto altro. Il kit comprende: dell'argilla detergente, una penna detergente e un panno in microfibra. Tutto quello che ti serve per pulire il tuo telefono oggi ti costa solamente 7,90 euro su Amazon.

PopSockets

Si tratta di una comodissima impugnatura che, posizionato sul retro del tuo telefono, si espande per semplificarti la vita quando usi il tuo smartphone o tablet. Puoi scattare selfie senza paura che ti caschi oppure mettere il ​​telefono su un tavolo. Quando hai finito, puoi render il tuo PopSockets più piccolo così che non comporti un ingombra. Un gadget piccolo ma utile che adesso su Amazon paghi solo 8,99 euro!

