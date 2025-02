eBay semplifica la ricerca di articoli con spedizione veloce e AI

eBay ha annunciato una serie di aggiornamenti sulla sua piattaforma, pensati per rendere più facile per gli acquirenti trovare articoli con spedizione rapida e offerte locali. L'introduzione di nuove funzionalità riguarda principalmente le schede di ricerca degli articoli e l'uso più avanzato dell'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza di acquisto.

Una delle novità principali consiste nell'integrazione delle stime di consegna per tutti gli articoli con spedizione veloce. Da ora, le schede degli articoli mostreranno chiaramente l'intervallo di tempo in cui il prodotto potrebbe arrivare, permettendo così agli utenti di pianificare meglio i loro acquisti. Inoltre, è stato introdotto un filtro "spedizione e ritiro", che consente agli utenti di selezionare articoli con tempi di spedizione rapidi e anche di individuare quelli che possono essere ritirati localmente, rendendo l'intera esperienza più conveniente.

Grazie a questi aggiornamenti, gli utenti possono anche visualizzare l'orario stimato di arrivo dei prodotti, inclusa la distanza tra la propria posizione e quella del venditore, se l'articolo è disponibile per il ritiro fisico. Questo strumento è stato pensato per semplificare la ricerca degli articoli locali e rendere la spedizione ancora più rapida, adattandosi alle esigenze di una clientela sempre più orientata a ricevere i propri acquisti in tempi brevi.

Implementata anche l'intelligenza artificiale per le ricerche

L'implementazione di intelligenza artificiale è stata fondamentale per migliorare il sistema di stima delle spedizioni. In passato, la rete globale di venditori di eBay rendeva difficile per i modelli predittivi offrire previsioni accurate sui tempi di consegna, ma grazie a questa tecnologia, la piattaforma ora è in grado di fornire informazioni più precise, tenendo conto della vicinanza geografica, del tipo di servizio di spedizione scelto e della cronologia delle spedizioni dei venditori.

Inoltre, eBay ha introdotto il badge "Top-Service" in Germania, che consente ai clienti di individuare rapidamente gli articoli che rispettano determinati standard di qualità. Tra questi, spiccano gli articoli con spedizione gratuita e veloce, venditori affidabili e politiche di reso gratuite.

Questi miglioramenti sono parte dell'impegno di eBay a migliorare l'esperienza di acquisto e a mantenere la piattaforma competitiva rispetto a giganti dell'e-commerce come Amazon ed Etsy, offrendo una navigazione più semplice e servizi più rapidi ai suoi utenti.