eBay porta lo sconto in cucina: FRIGGITRICE AD ARIA XIAOMI ad un prezzo Bomba

Xiaomi ha guadagnato popolarità per offrire dispositivi di qualità con prezzi competitivi, insieme a un'ampia gamma di prodotti e un approccio innovativo. Oggi, su eBay, la friggitrice ad aria Xiaomi è scontata del 13% e venduta a 91,40€.

Sconto del 13% sulla friggitrice ad aria Xiaomi

La Xiaomi Smart Air Fryer Pro da 4L rappresenta l'evoluzione avanzata del suo predecessore, distinguendosi per una maggiore comodità d'uso e funzionalità migliorate. Il design presenta una finestra trasparente a tre strati termoisolante, consentendo un monitoraggio visivo in tempo reale dello stato di cottura senza la necessità di estrarre il cestello.

La tecnologia di circolazione dell'aria riscaldata a 360°, supportata da una potenza di riscaldamento di 1600 W, assicura una distribuzione del calore equilibrata e una cottura efficiente, mantenendo croccante l'esterno degli alimenti e preservando la loro bontà interna senza l'aggiunta di olio.

Questa friggitrice ad aria non si limita alla semplice frittura, ma offre una massima versatilità consentendo anche cottura, fermentazione e scongelamento. Con una temperatura regolabile tra 40°C e 200°C, la friggitrice ad aria integra le funzioni di vari elettrodomestici da cucina, sostituendo forno, essiccatore di frutta e yogurtiera.

Il display OLED facilita la regolazione di temperatura e tempo di cottura, mentre le ricette Smart Cloud accessibili tramite l'app Xiaomi Home offrono oltre 100 opzioni per cucinare con facilità anche per i principianti. La programmazione in anticipo fino a 24 ore, il controllo vocale con l'Assistente Google e il pratico ripostiglio rendono questa friggitrice ad aria una scelta ideale per chi cerca praticità, versatilità e prestazioni avanzate in cucina.

Oggi, su eBay, l'offerta è davvero succulenta: la friggitrice ad aria Xiaomi da 4L è in sconto del 13% per un prezzo d'acquisto finale di 91,40€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.