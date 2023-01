Eastpack The One: la borsa a tracolla su Amazon con SCONTO imperdibile

La comodità e lo stile sono due dei fattori figli della modernità, e non parliamo solamente dell'abbigliamento, ma anche degli accessori che indossiamo, o di quelli che sono utili in modo collaterale, come borse e zaini. Da anni Eastpack riesce a dare ai clienti entrambe le cose, ed è dalla sua nascita una delle prime scelte di giovani, di studenti, e di decine di altre categorie di fruitori. Con l'offerta di Amazon di oggi, potreste pensare anche voi di entrare nel club.

Oggi è comparsa un'offerta con cui è possibile acquistare in offerta su Amazon la borsa a tracolla Eastpack The One a soli 16,72€, ovvero con un grande sconto del ben 32% sul prezzo di listino.

Eastpack The One: comodità e stile

Oltre ad essere compatta e stilosa, la borsa a tracolla in questione è anche molto comoda, e vi permetterà di portare con voi in tutta semplicità tutto ciò che vi serve (nelle dimensioni riportate, ovviamente).

La borsa a tracolla Eastpack The One è alta 21 centimetri, larga 16 centimetri, e profonda 5,5 centimetri, con una compattezza che la rende adatta per portare con sé gli effetti personali indispensabili senza distruggere le tasche dei propri pantaloni. Non ci sono problemi di altezza, dato che la tracolla dispone di una cinta regolabile in base alle vostre esigenze. Il materiale di cui è composta è 100% nylon.

